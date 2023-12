Las personas narcicistas tienen mucho miedo a quedarse “desconectados” del teléfono

En la era digital actual, la omnipresencia de los teléfonos móviles se ha vuelto tan arraigada en nuestras vidas que las conductas narcicistas parecen arraigarse. Un estudio reciente realizado por investigadores rumanos de la Universidad Alexandru Ioan Cuza en Iași arroja luz sobre un fenómeno intrigante: la conexión entre el narcisismo y la adicción al teléfono móvil.

Nomofobia, una palabra que combina “no” (no) y “phobia” (fobia), describe el miedo a desconectarse de la conectividad del teléfono móvil. Según el Journal of Family Medicine and Primary Care, este fenómeno afecta a aquellos que sienten una incomodidad extrema ante la idea de perder el acceso constante a la información a través de sus smartphones.

El estudio, liderado por Alexandra Maftei y Acnana-Maria Pătrăușanu, evaluó a 559 participantes de 18 a 45 años, utilizando pruebas que miden el narcisismo, el estrés, los síntomas de adicción a las redes sociales y la nomofobia.

Las preguntas reveladoras, como “¿Me sentiría incómodo sin un acceso constante a la información a través de mi teléfono inteligente?”, desenterraron una conexión intrigante entre el narcisismo y la adicción al teléfono.

Los resultados indicaron que aquellos con rasgos narcisistas más pronunciados tenían más probabilidades de experimentar niveles significativos de nomofobia. Este hallazgo se alinea con la descripción de Psychology Today de un narcisista como alguien con un “hambre de aprecio o admiración” y un deseo constante de ser el centro de atención.

Cómo saber si eres un narcicista con adicción al celular

Es esencial destacar la distinción entre el trastorno narcisista de la personalidad y el narcisismo. Mientras que el primero implica una falta de empatía y dificultades para mantener relaciones duraderas, el narcisismo, en este contexto, se refiere más a la búsqueda de atención y validación a través de la participación en redes sociales.

El estudio también reveló la interconexión entre el narcisismo, la adicción a las redes sociales y el estrés. Los investigadores señalaron que la adicción a las redes sociales y la nomofobia desempeñan un papel mediador en la relación entre el narcisismo y el estrés. En otras palabras, aquellos con altos niveles de narcisismo podrían ser más propensos a desarrollar adicciones conductuales, lo que, a su vez, se traduce en niveles elevados de estrés.

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿cómo podemos contrarrestar la necesidad de estar conectados digitalmente en todo momento? Los expertos sugieren algunas estrategias prácticas. En primer lugar, las personas deben dejar de buscar validación en las interacciones en redes sociales y reflexionar sobre cómo se sienten emocionalmente al usar estas plataformas.

Además, es crucial evitar la sobreexposición al feed de Instagram, ya que puede distorsionar la percepción de la vida real en línea. Con la acumulación de evidencia sobre el declive en la salud mental de los millennials, los expertos instan a abordar los factores subyacentes que contribuyen a esta tendencia.

Es necesario trabajar hacia soluciones efectivas ya que la sociedad se enfrenta al desafío de cuidar la salud mental de la generación próxima a la mediana edad. Se requiere un compromiso colectivo para comprender y abordar las complejidades de esta crisis, garantizando un apoyo continuo y recursos que ayuden a restablecer el equilibrio emocional de los millennials y sienten las bases para una salud mental sostenible en generaciones futuras.

