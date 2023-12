Yadier Molina reveló por qué rechazó ofertas para ser coach en las Grandes Ligas

Yadier Molina señaló recientemente que ha recibido varias ofertas para comenzar una nueva carrera en las Grandes Ligas, esta vez como coach. Sin embargo, el ex grandeliga aseguró que se tomará su tiempo para volver a Las Mayores en donde brilló durante casi dos décadas como jugador de los St. Louis Cardinals.

El ex receptor boricua se encuentra en República Dominicana en donde dirigió al equipo de Puerto Rico que cayó este domingo ante el conjunto local por 5 a 4 en el Juego de las Estrellas del campeonato dominicano. Si bien regresó a su rol de manager, todavía tendrá que esperar un poco más de tiempo para dar ese paso en las Grandes Ligas.

“No he recibido ofertas de manager, solamente para estar como coach y las he rechazado”, comentó Yadier Molina quien también tuvo una experiencia como timonel en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Navegantes del Magallanes en la pasada temporada en la que condujo al equipo a la postemporada.

Yadier Molina le puso punto final a su exitosa carrera en las Grandes Ligas con los St. Louis Cardinals al final de la temporada 2022 luego de 19 años en Las Mayores. (Stacy Revere/Getty Images)

El ex receptor, que fue dos veces campeón de la Serie Mundial con los Cardinals (2006 y 2011) explicó la razón principal que lo ha llevado a tomar la decisión de no aceptar las propuestas que ha recibido hasta ahora, de las que no reveló el nombre de los equipos que le habían tocado la puerta.

“Me quiero quedar en mi casa con mi familia este año y esperemos a ver si el año que viene todavía están las mismas ofertas”, prosiguió el boricua que también tiene experiencia como manager al dirigir a la selección de su país en el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Puerto Rico, subcampeón del torneo en las ediciones 2013 y 2017, avanzó hasta los cuartos de final de la mano de Yadier Molina. Los boricuas cayeron ante la Selección de México liderada por Randy Arozarena con pizarra de 5 por 4. Previamente habían terminado segundos en el Grupo D con registro de tres victorias y una derrota terminaron segundos por detrás de Venezuela (4-0).

Después de jugar varias ediciones del Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico, Yadier Molina fue el manager de los boricuas en la edición del 2023 (Eric Espada/Getty Images)

Seguirá trabajando con los Cardinals

Si bien Yadier Molina aseguró que rechazó ofertas de varios equipos para asumir el rol de coach en la venidera temporada de las Grandes Ligas, el ex receptor de los St. Louis Cardinals mantendrá una relación laboral con el equipo en el que jugó 19 temporadas pero ahora en otro rol completamente distinto y fuera de los terrenos de juego.

Y es que de acuerdo con la cadena ESPN, el 10 veces seleccionado para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, se desempeñará como asesor especial de la novena de St. Louis durante el 2024. El nuevo trabajo de Molina consistirá en estar atento a los entrenamientos primaverales de los Cardinals así como también estar pendiente de la actualidad del equipo durante la temporada.

