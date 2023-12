La app “No Thanks” llama a boicotear productos relacionados con Israel

La aplicación parece funcionar de forma muy sencilla: los usuarios pueden escanear el código de barras de un producto o introducir su nombre, y en cuestión de segundos se les informa de hasta qué punto el fabricante “apoya a Israel”. A continuación se muestra “No Thanks” (No, gracias), un llamamiento a no comprar determinados productos. Los videos en TikTok y X muestran que aparecen en la lista empresas como Coca-Cola y Nescafé.

La aplicación se lanzó el 13 de noviembre. Hasta ahora se ha descargado más de 100.000 veces y, según los comentarios en las redes sociales, la aplicación interesa a personas de todo el mundo, por ejemplo, de la India o de Bélgica.

