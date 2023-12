Cupones SNAP por valor de $1,751 dólares: los estados que recibirán el beneficio en los próximos días

Todos los meses millones de hogares de bajos recursos son beneficiados por los cupones de alimentos distribuidos por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) con el fin de proporcionar seguridad alimentaria.

Estos pagos se depositan en fechas exactas que le corresponde a cada entidad a través de las tarjetas electrónicas de transferencia de beneficios prepaga (EBT) con la cual los destinatarios pueden comprar alimentos básicos en tiendas minoristas, supermercados y mercados agrícolas que estén autorizados.

Montana

En este estado según el cronograma de pago, las trasferencias se efectúan entre los días 2 y 6 de cada mes y los montos son $291 dólares al mes, para un hogar de una sola persona y $1,751 dólares mensuales para una familia de ocho miembros, además se agrega $219 dólares por cada integrante adicional.

Para ser elegible a SNAP en este estado los hogares no deben tener un ingreso mensual neto superior a $1,215 dólares mensuales si es individual y no puede tener más de $4,214 dólares si es un hogar de ocho personas.

Delaware

Los pagos de diciembre en esta entidad se distribuirán entre el sábado 2 y 23 de diciembre. Los hogares de ocho personas reciben $1,751 dólares y los de uno solo obtienen $291 dólares mensuales.

Para recibir mes a mes estos beneficios los ingresos no deben exceder del 200% del nivel federal de pobreza. Un hogar de ocho miembros no puede ganar más de $7,772 dólares mensuales y una sola persona no puede ganar más de $2,266 dólares mensuales.

Distrito de Columbia

Los pagos se envían entre los días 1 al 10 todos los meses, una sola persona recibe $291 dólares, un hogar de cinco puede recibir un máximo de $1,155 dólares y una familia de ocho puede recibir un máximo de $1,751 dólares mensuales. El dinero se distribuye también dependiendo de la inicial del apellido de la familia beneficiada.

Sigue leyendo: