Jodie Foster da su opinión sobre las películas de superhéroes: “Es una fase que ha durado demasiado”

Jodie Foster ha actuado en películas de ciencia ficción como “Contact” y “Elysium”, pero nunca ha trabajado en una de superhéroes. Y aunque la artista cuenta con algunos títulos que son de su agrado, considera ese tipo de filmes como algo que también puede terminar.

La actriz de 61 años fue entrevistada recientemente para la revista Elle, y habló al respecto: “Es una fase. Una fase que ha durado demasiado para mí, pero es una fase y he visto muchas fases diferentes”, dijo Foster al respecto. “Ojalá la gente se harte de eso pronto. Las buenas películas de superhéroes, como “Iron Man”, “Black Panther”, “The Matrix”, me maravillan y me dejan llevar por su entretenimiento, pero no es por eso que me convertí en actriz. Y esas películas no cambian mi vida. Esperemos que haya espacio para todo lo demás”.

Jodie también habló de una película que le impresionó, y de unos directores con los que le encantaría trabajar: “The Daniels. Hicieron mi película favorita quizás de todos los tiempos, “Everything Everywhere All At Once”. Es el filme que volveré a ver una y otra vez cada vez que me sienta deprimida o triste. Lo vi por primera vez con uno de mis hijos, nos tomamos de la mano, nos pellizcamos y lloramos durante 45 minutos. Y luego lo vi con mi otro hijo una semana después y abrió un portal de conexión, comprensión y esperanza. Comenzó a contarme todo lo que nunca me había contado sobre su escuela secundaria, y caminábamos bajo la lluvia, llorando y abriéndonos. Y yo pensé: ‘Esto es lo que una película puede hacer'”.

¿Cuáles son los dos nuevos trabajos de Jodie Foster?

El 14 de enero de 2024 la plataforma HBO Max estrenará la esperada cuarta temporada de la serie “True Detective”, subtitulada “Night Country” y protagonizada por Jodie Foster, quien interpreta a la detective Liz Danvers, encargada de investigar la desaparición de ocho hombres en un pueblo de Alaska. Issa López, la productora del programa, elogió el trabajo de la actriz en escenas difíciles de grabar: “No estaba preparada para ver las profundidades hasta las que llega Jodie…los lugares a los que va son absolutamente locos. Ella atraviesa sentimientos tan profundos que no había visto en mucho tiempo”.

Jodie ha ganado el premio Oscar en dos ocasiones, y el año próximo podría estar entre las nominadas en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, por su trabajo en la película “Nyad”, en la que comparte créditos con Annette Bening. El filme estrenado en Netflix muestra la historia de Diana Nyad, quien a los 60 años se decidió a nadar en mar abierto de Cuba a Florida.

Sigue leyendo: