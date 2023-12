Lupillo Rivera es la primera celebridad confirmada para La Casa de los Famosos 4, de Telemundo

Lupillo Rivera será parte de La Casa de los Famosos 4. Telemundo ha confirmado el ingreso del “Toro del Corrido”. El 23 de enero el cantante se unirá a las 22 celebridades que la televisora hispana irá confirmado poco a poco.

Es importante confirmar que Lupillo Rivera recibió la invitación a La Casa de los Famosos 4 de voz de “La Jefa”. Este aceptó el reto, después de una invitación tan pública, ya que éste se encontraba en un restaurante en la Ciudad de Los Ángeles, según reportó Telemundo, cuando “La Jefa” le dio la noticia, éste aceptó el reto frente a la ovación de sus fans en dicho espacio, para luego terminar cantando junto a los mariachis del lugar.

Al ser el primer famoso confirmado, Telemundo le asegura a sus televidentes que esta temporada viene fuerte. La Opinión conversó en exclusiva con Lupillo y éste nos aseguró que a diferencia de su hermano Juan, él sí quiere llegar a la final y llevarse el gran premio. “¿Qué harás con tanto dinero, si llegas a salir victorioso de este proyecto?”, le preguntamos al ex de Mayeli Alonso. Entre risas nos contestó que de ganar se iría de pesca.

“El toro del corrido” entrará soltero al reality y aseguró que no va cerrado al amor, al contrario. De momento no se saben quiénes serán las famosas que conformarán la nueva temporada de este proyecto, pero no cabe duda que una vez confirmadas los fans empezarán con las especulaciones de quién será la mujer que robará el corazón de este eterno enamorado.

Gracias a nuestra exclusiva con el cantante podemos confirmar que éste ya tiene un primer problema entre manos, y es que el ex novio de Belinda es compositor, tiene planes de llevar lápiz, papel y guitarra para no dejar de componer dentro del reality. Le dijimos que esto no está permitido y entre risas nos dijo que haría todo lo posible para tener con qué escribir, dice que sí no le dan papel entonces escribirá en sus camisas y a más no haber hasta en sus zapatos…

Hay que reconocer que en la actualidad, Lupillo es uno de los miembros del clan Rivera con mayor fama y proyección no sólo en el mundo del entretenimiento sino también de la música. Es respetado por la comunidad artística, pese a sus muchos escándalos.

