Nicolas Cage podría retirarse después de trabajar en tres o cuatro películas más

Nicolas Cage tiene más de 40 años de carrera como actor, pero diversos eventos lo han puesto a reflexionar sobre retirarse del mundo del cine. Tiene planeado hacerlo, pero sería después de trabajar en unas películas para que ese ciclo quede completo.

Lo anterior lo dio a conocer en una reciente entrevista con Vanity Fair, en la que se resaltó la gran cantidad de personajes que ha interpretado: “Está empezando a solidificarse, estoy comenzando a cimentar mi plan. Puede que me queden tres o cuatro películas más. Siento que he dicho lo que tenía que decir con el cine. Creo que llevé la interpretación cinematográfica lo más lejos que pude”.

La vida de su padre también es algo que fue parte importante para que Nicolas comenzara a planear una nueva fase en su carrera: “Hace poco estaba haciendo un balance de cuánto tiempo me quedaba. Pensé: Está bien, mi padre murió a los 75 años, yo voy a cumplir 60. Si tengo suerte, tal vez tenga unos buenos 15 años, con suerte más. ¿Qué quiero hacer con esos 15 años, usando a mi padre como modelo? Se me ocurrió muy claramente que quiero pasar tiempo con mi familia”.

Pero un retiro del cine no necesariamente significa que Nicolas Coppola (su nombre verdadero) desparezca de las pantallas. Él también considera hacer series de televisión y aprovechar la exposición que dan las distintas plataformas: “Tal vez sea hora de considerar la experiencia inmersiva del streaming. No sé. Tengo que buscar el siguiente paso y todavía no lo he encontrado”.

Tan sólo este año se han estrenado en Estados Unidos cinco películas protagonizadas por Cage, pero uno de esos trabajos, “Dream Scenario”, ha obtenido excelentes críticas, al grado que el actor podría obtener el año próximo una nominación al premio de la Academia. Él interpreta a Paul Matthews, un profesor que comienza a aparecer en los sueños de mucha gente alrededor del mundo, y procede a escribir sus experiencias sobre ello.

Nicolas también trabajó en la película “The Flash”, pero sus escenas nunca se agregaron a la versión final. Lo que se vio en pantalla fueron imágenes de animación, y hace poco él habló al respecto: “Cuando fui a ver la película salía yo luchando contra una araña gigante. Eso no fue lo que yo hice. Lo que se suponía que yo debía hacer era, literalmente, estar parado en una dimensión alternativa, por así decirlo, y presenciar la destrucción del universo…No tuve diálogo, así que tuve que transmitir con mis ojos la emoción. Entonces eso es lo que hice. Estuve en el set unas tres horas”.

Sigue leyendo: