No habrá festejo “a lo CR7” contra América: Jurgen Damm adelantó que no le celebraría un gol a su exequipo

Jurgen Damm, mediocampista -y en ocasiones delantero- de Atlético San Luis, quien suele festejar sus goles emulando el “Siiiu” de Cristiano Ronaldo y que vistió la camiseta de América antes de convertirse en jugador rojiblanco adelantó que, en caso de anotarle a las Águilas sería incapaz de celebrar el gol.

Cabe recordar que una de las semifinales del Apertura 2023 será entre América y Atlético San Luis, penúltimo y último equipo del futbolista cuatro veces campeón de liga con los Tigres en la década pasada.

GOOOOOOLLLL⚽️ de Jurgen Cristiano Damm Ronaldo 😱😱😱 buena jugada por la banda amague al centro y disparo colocado para poner el 1-0 de Tigres 🐯 ante Puebla en la #CopaMx pic.twitter.com/rwx82OCVuY — DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) September 27, 2018

En entrevista para Fútbol Picante de ESPN, el centrocampista que alguna vez fue considerado como el tercer futbolista más veloz de todo el mundo, aseguró que el respeto fue uno de los valores que le inculcaron sus padres y que por ello no celebraría un tanto contra los azulcremas.

“No, no lo festejaría, en la realidad siempre lo he dicho. Son los valores que me enseñó mi padre y madre, la de respeto y la he aplicado siempre”, explicó.

Damm fue jugador de las Águilas en el 2022 y 2023; sin embargo, no tuvo continuidad y sólo disputó cuatro partidos en los que no pesó ni marcó diferencia; sin embargo, el también extremo aún recuerda con cariño su etapa en el nido y no le guarda rencor a su exequipo ni ve el juego con tintes de revancha.

“No, como también lo contesté hace poco, no hay tema de revancha o venganza, estoy agradecido con el América, con la afición, con Santiago Baños, con situaciones de parados tácticos, siempre lo he respetado, jamás he cuestionado una decisión técnica”, acotó el jugador.

Aunque reconoció que le hubiera gustado tener más oportunidades para mostrarse con las Águilas, el jugador acepta su destino y dijo estar contento ahora que está con Atlético San Luis en las semifinales del Apertura 2023.

“Me hubiera gustado tener más minutos, levantar el título con América, pero la vida da más vueltas. Aquí demostramos y estamos ahora en este gran equipo”, acotó.

Sobre su falta de regularidad, que le ha impedido tener continuidad en sus últimos equipos, Damma expresó que se debe a las molestias musculares que ha sufrido en los últimos años, las cuales no lo dejan volver a explotar su talento al máximo; incluso, recordó una anécdota en la que Ricardo Ferretti le dio la razón.

“Si tu no tuvieras esos problemas, conmigo siempre jugarías”, contó que le dijo el “Tuca”, su entrenador en aquel entonces.

“Nunca he tenido un tema fuerte y siempre han sido temas musculares. Creo que eso no me ha permitido tener la continuidad deseada”, agregó.

Finalmente, sobre el legendario récord que imprimió para un jugador mexicano en el 2017, cuando la FIFA lo decretó como el tercer jugador más rápido del mundo con 35.27 km/h, solamente por debajo de Orlando Berrío, de Colombia, con 36 km/h y Gareth Bale, entonces futbolista del Real Madrid, con 36.90 km/h, Jurgen Damm confesó a que a sus 31 años ya no puede mantener ese ritmo, aunque trata de compensarlo con otras virtudes.

“Entre más grande vas perdiendo velocidad, aún me siento rápido, hay que evolucionar, tener otras variantes, tener otras variantes y darle a mi juego más variantes”, concluyó el artillero del Atlético San Luis.

El vestidor del Atlético de San Luis incitando a Jurgen Damm a celebrar como Cristiano Ronaldo por el pase a cuartos de final. pic.twitter.com/JKKQT4KM4G — Andre Marín (@andremarinpuig) November 24, 2023

San Luis llega al duelo contra América después de acceder a la Liguilla a través del repechaje y dar la campanada al eliminar en cuartos de final a Rayados de Monterrey, uno de los candidatos más fuertes para levantar la copa. Jurgen Damm fue titular en ambos encuentros de la serie, aunque en los dos salió de cambio en la segunda mitad.

