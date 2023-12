Consuelo Duval alza la voz tras ser víctima de cuantioso robo en su casa en Ciudad de México

La actriz Consuelo Duval, de 54 años, no se quedó callada y alzó la voz luego de que su casa de Ciudad de México fuera saqueada por gente que consideraba de su total confianza, como su empleada doméstica.

Por medio de un texto, que ella misma compartió en su cuenta de Instagram, la también comediante brindó mayores detalles del robo del que fue víctima.

“Desafortunadamente el día de ayer me tocó a mí vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir. Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros, en complicidad con otras dos personas, habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar, además de algunas cosas de gran valía sentimental”, se lee al inicio del comunicación.

A continuación detalló que en cuanto tenga un tiempo llevará a sus perros al veterinario, pues durante el robo fueron atados y encerrados.

“En cuanto a mis perros, estoy esperando terminar mi llamado del día de hoy para llevarlos al doctor y los puedan revisar y evaluar, están muy asustados porque los mantuvieron encerrados y amarrados mientras todo eso sucedía”, se lee en otro fragmento de su texto.

Detalló que ya levantó la denuncia pertinente ante las autoridades, por lo que detalló que no podrá hablar más al respecto para no entorpecer las investigaciones.

Aunque ella no brindó mayores detalles de los sucedido, quien sí lo hizo fue el periodista Antonio Nieto, quien detalló que los delincuentes se llevaron cerca de $500,000 pesos, así como joyas de valor incalculable.

De acuerdo a su informe los malhechores huyeron del lugar, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, a bordo dos vehículos de la plataforma Uber.

En un inicio se dijo que la empleada doméstica había sido engañada por los malhechores con el modus operandi de ‘La Patrona’, sin embargo, todo parece indicar que la trabajadora no fue víctima, sino cómplice de estos actos.

Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas.

Roban $500 mil a la actriz @ConsueloDuval:



Con el método de la “patrona” y un audio de Inteligencia Artificial, la trabajadora doméstica de Consuelo entregó dinero y joyas a ladrones en @AlcCuajimalpa.



Lo robado se lo llevaron en 2 coches habilitados como @Uber_MEX. pic.twitter.com/LqIoi66bUL — Antonio Nieto (@siete_letras) December 6, 2023

