Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle se mudarán a vivir a Los Ángeles

Los tiempos del príncipe Harry y Meghan Markle en Montecito estarían por llegar a su fin, tal y como lo dio a conocer el portal TMZ, pues asegura que la parejita estaría ya buscando su nueva casa en el área de Los Ángeles.

De acuerdo al citado portal la parejita no ha visitado, hasta el momento, ninguna propiedad, sin embargo, ya habrían externado su interés por mudarse a ciertos vecindarios.

Trascendió que la idea de mudarse de zona surgió debido a su interés de estar más cerca de Hollywood y de todos los eventos a los que acuden con cierta frecuencia.

“Meghan Markle y el Príncipe Harry están listos para vivir más cerca del brillo y el glamour de Hollywood… nuestras fuentes dicen que están considerando mudarse a Los Ángeles”, señaló TMZ.

Pese a que aún se desconoce a qué zona se mudarían, todo parece indicar que las playas de Malibú no forman de su baraja de posibilidades, pues, a pesar de su cercanía con Los Ángeles, no estaría tan cerca como ellos desean, además de que no les da la privacidad y tranquilidad que ellos buscan.

