César Bono niega haber amenazado a mujer a la que acusa de despojarlo de su casa

El primer actor César Bono, de 73 años, no se quedó callado y volvió a la carga contra Jessica López, la mujer a la que la alquiló su mansión en La Herradura, en el Estado de México, luego de que esta le adeudara cerca de un año de renta y de paso lo acusara de amenazarla a ella y a su familia.

Los recientes señalamientos de la mujer no pasaron desapercibidos para el famoso Frankie Rivers de la serie ‘Vecinos’, quien negó de forma categórica los señalamientos en su contra, al asegurar que no tienen sustento.

Lo anterior lo compartió en una entrevista que otorgó al programa ‘Sale el Sol’, emisión que le abrió sus micrófonos para escuchar su postura tras los nuevos señalamientos que lanzó la mujer a la que le alquiló una de sus propiedades.

“Ahora dice que amenazas, lo cual también es una mentira. Yo a la señora la vi el día que me pagó un año adelantado, un día en el juzgado, donde ella misma dice que yo la amenacé por teléfono, y jamás lo hice, y en el juzgado ella con su pareja, porque tenía marido, creo que ya no lo tiene, ella con su pareja, alguno de los dos, no por teléfono, sino ahí de frente, con la gente del juzgado, dijo: ‘Este cuate necesita un levantón’, refiriéndose a mí”, acusó el histrión.

En la misma conversación detalló las razones por las que la mujer se ha negado a desalojar la casa y es que ella argumenta que durante su estancia le ha realizado diversas mejoras al inmueble, mismos arreglos con los que César Bono no estuvo para nada de acuerdo.

“Que porque le ha metido a la casa mucho dinero, lo cual también es ilegal, si tú me rentas algo a mí, y yo le meto mucho dinero a esa propiedad, es tuyo el dinero que yo meta, porque la propiedad es tuya, no mía, entonces dice que no me paga. Antes decía que porque había metido 600 mil pesos a la casa, y hoy dice que ya metió 1 millón y medio”, declaró el actor sobre la difícil situación que atraviesa, pues ya no sabe qué hacer para recuperar lo que le corresponde, aunque se dijo dispuesto a esperar el fallo de las autoridades, quienes ya en una ocasión fallaron a favor de ella.

“Los juicios se llevan dos instancias. La primera instancia la gané yo, y lo único que se esperaba es que nos dieran una fecha para que la señora deshabitara la casa. En eso la señora, vete tú a saber cómo, porque yo no sé de leyes, consiguió otro juez y ese juez nuevo echo para atrás la decisión del me había dado la razón a mí, entonces ese es el año que la señora no ha pagado”, concluyó.

