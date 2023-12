Fernando Alonso confesó que el número de carreras para 2024 podría provocar su retiro de la F1

La Fórmula 1 tiene en su cronograma para la temporada 2024 realizar 24 Grandes Premios, siendo uno de los años con más carreras en toda la historia de la categoría. Este calendario tan extenuante podría llevar al piloto español Fernando Alonso a pensar en el retiro.

Esa fue la confesión del corredor de la escudería de Aston Martin y dos veces campeón mundial. Aseguró que el calendario para el próximo año es exigente y que lo lleva a pensar en dejar a un lado la Fórmula 1.

“Con un calendario exigente y cosas así, creo que un día voy a sentir que es el momento de dejarlo. Hay otras cosas en la vida… La temporada 2023 ha sido muy exigente, con solo 22 carreras porque hubo dos cancelaciones y el año que viene hay previstas 24 carreras”, dijo el asturiano en declaraciones para RacingNews365.

La temporada 2023 también estuvo llena de cansancio y desgaste para todos los equipos que participaron en la máxima categoría del automovilismo. Alonso logró se puso la corona como el cuarto mejor piloto de la F1 con 206 puntos y logró ocho podios para finalizar por detrás de Max Verstappen, Sergio “Checo” Pérez y Lewis Hamilton.

“Dije incluso antes de 2018 que el día que deje de competir no será porque no me sienta motivado para pilotar. Si me siento tan bajo, creo que se notará y no estaré contento con mi rendimiento, y entonces seré el primero en levantar la mano y decir ‘vale, ha llegado el momento’… Pero no creo que llegue ese momento en cuanto a sentirme así de bajo porque tengo una confianza extrema en mí mismo con mi rendimiento”, añadió.

La única esperanza que tiene Fernando Alonso es que se cumpla la predicción que hizo el asesor de Red Bull, Helmut Marko, quien considera que no se correrán todos los Grandes Premios estipulados en el calendario.

“Es una ilusión poder conseguir todas las victorias. Pero vamos a ver si se pueden celebrar las 24 carreras. Imola se canceló este año por el desastre natural y las inundaciones. Cuando veo cómo están las cosas en el mundo, hay que ser muy optimista para pensar que todo puede salir como está previsto”, dijo Marko en una entrevista con OE24.

Fernando Alonso crítico la F1 por el formato de clasificación

Una de las grandes sorpresas de la campaña de 2023 fue el regreso del piloto español de la escudería Aston Martin, se llevó ocho podios con él. Pese a sus buenos resultados, Alonso criticó algunos sistemas de la FIA y considero que eran anticuados.

Alonso, después de que terminara su gran campaña de regreso, criticó a la FIA por el sistema de clasificación que todavía mantiene. El español cree que deben cambiarlo por lo viejo que es el formato.

“Las salidas no ayudaron ni empeoraron las cosas. No cambió mucho, pero demuestra que el formato de clasificación está obsoleto. Este apartado de los grandes premios solía ser la mejor sesión del fin de semana, es donde los coches cobran vida. Conduces estos coches tan rápidos y ahora es la peor sesión del fin de semana. Para los equipos, para los pilotos, para la gestión del tráfico, para los límites de la pista”, dijo Alonso.

El español aseguró que el ente organizador de la máxima categoría del automovilismo tiene muchas cosas que cambiar para la próxima campaña, debido a que en el 2023 hubo muchas entradas que no se vendieron en los diferentes Grandes Premios.

El dos veces campeón del mundo se ha caracterizado por ser un piloto que carrera tras carrera va haciendo ajustes y comienzan a sacarle el mayor provecho a su monoplaza, eso lo ha ayudado a ser uno de los pilotos más consistente del sistema de la Fórmula 1 en su historia.

Sigue leyendo: