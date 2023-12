Lionel Messi reveló que pensó ir al fútbol de Arabia Saudita

Lionel Messi recibió recientemente un reconocimiento por la revista Time. El capitán de la selección Albiceleste fue elegido como el atleta del año por la prestigiosa revista. Además de conseguir este galardón, primer futbolista en la historia en conseguirlo, Messi respondió algunas preguntas y entre ellas reveló que pudo haber jugado en Arabia Saudita.

“La Pulga” hoy es la máxima estrella de la Major League Soccer. El exjugador del FC Barcelona ha sido una figura influyente en la revolución del Inter Miami, un club que estaba en el fondo de la tabla antes de su llegada. Sin embargo, el fútbol árabe pudo haber sido su destino antes de pensar en el show de Estados Unidos.

“También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo. Como embajador de turismo del país fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel (…) Era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes“, reveló Messi para la revista Times.

En caso de haberse concretado su paso a la liga saudí, el fútbol árabe habría logrado reunir a una gran cantidad de estrellas del fútbol mundial. Además de Messi, Arabia Saudita pudo haber presumido la presencia de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Karim Benzema, Roberto Firmino, entre otros.

Messi pensó en el FC Barcelona

Con el descontento de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, mucho se especuló con el regreso del argentino al FC Barcelona, el club que lo vio nacer y donde cosechó infinidades de éxitos. “La Pulga” reconoció que esta era una opción viable, pues en su mente se había planteado su regreso. Pero al final las cosas no se dieron.

“La verdad es que afortunadamente tuve varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso evaluarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Intenté volver y no fue así”, sentenció.

El destino hizo que Lionel Messi continuara su carrera en Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami. La ciudad fue una de las razones por las que el argentino se decantó por la MLS. Messi describió sus primeras impresiones tras varios meses en territorio estadounidense.

“Por ahora no podemos quejarnos de nada. Quizás lo más difícil de adaptar sea el tráfico, aunque en París también fue complicado. Y luego el calor y la humedad del verano. Aunque muchas veces estar en la playa o de vacaciones puede ser agradable, para hacer deporte, entrenar o jugar, sobre todo en verano, quizás sea demasiado, y eso se nota”, explicó.

En su primera temporada con el Inter Miami, Lionel Messi jugó tres competiciones: la MLS, Leagues Cup y la US Open Cup. En cada uno de los torneos el futbolista sudamericano destacó.

Dirigido por Gerardo Martino, “La Pulga” jugó 14 partidos en la temporada con el conjunto estadounidense. Messi marcó 11 goles y concedió 5 asistencias en poco más de 1,000 minutos dentro del campo. La “Messimanía” es un fenómeno por el que Estados Unidos se frota las manos y Arabia Saudita se lamenta, pues estuvieron muy cerca de tenerlo.

