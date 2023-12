Nicky Jam rompe el silencio y revela cómo perdió más de 100 libras

Nicky Jam se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida a nivel profesional y personal, así lo reveló recientemente. Y es que el famoso ha experimentado una notable transformación en su salud tras perder unos kilitos de más.

De acuerdo con el famoso, este cambio se dio luego de someterse a una cirugía de bypass gástrico hace seis meses, inspirado por la historia de éxito de un amigo y colega que se optó por una operación similar. Ahora el intérprete de éxitos como “El perdón” y “Hasta el amanecer” ha logrado perder aproximadamente 100 libras, es decir 45 kilogramos.

Sin embargo, Nicky Jam continúa adelgazando gracias a una de sus actividades favoritas: el baloncesto. “Juego al baloncesto todos los días. Soy un gran aficionado al baloncesto, y eso es lo que hago con mis amigos, dondequiera que viaje. Aquí tenemos una pista cubierta. Jugamos todos los días, y cada vez que jugamos al baloncesto, ¡creo que pierdo un kilo!”, indicó en una entrevista reciente.

La actividad física se ha visto complementada por cambios significativos en su dieta: “Antes me despertaba y sólo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento sano. Hace dos días me hice análisis de sangre y salí mejor que nunca“, añadió.

Por si fuera poco, las limitaciones que su nuevo estilo de vida requieren han llevado al músico a decirle “adiós” a otro de los hábitos que afectaban su salud: el alcohol.

En cuanto a las críticas sobre este procedimiento, que consiste en en la reducción del tamaño del estómago y su posterior conexión directa con el intestino delgado, Nicky Jam indicó que a diferencia de lo que se cree, esto no se trata de una “salid fácil”.

“Aquí estás obligado a no comer. Ni siquiera puedes beber líquidos y comer al mismo tiempo. Como el estómago es tan pequeño, te llenas muy rápido. Así que tienes que aprender a comer, esperar 20 minutos y luego beber algún líquido“, finalizó el famoso de 42 años.

