Así reaccionó Nicky Jam ante los videos de la brujería que le habría hecho Aleska Génesis

En medio del revuelo que causó la filtración de un video en el que se aprecia a la ex de Nicky Jam, Aleska Génesis, presuntamente recurriendo a una santera para hacerle brujería, el cantante del género urbano no se quedó callado y recurrió a sus redes para enviar un contundente mensajes. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

A través de su perfil oficial en Instagram, el intérprete de “El perdón” y “Hasta el amanecer” dejó más que claro que la situación no ha hecho más que sacarle una que otra carcajada.

Y es que Nicky Jam publicó un contundente mensaje que vino acompañado de un video en el que se aprecia a unas personas riendo mientras miran un teléfono celular. “Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo”, escribió junto a varios emoticones de risa.

Nicky Jam vía Instagram. pic.twitter.com/xHlN34cWG6 — Miss News (@MissNews5) November 8, 2022

Por su parte, la ex pareja del cantante también decidió salir a hacer frente a las críticas: “Cada quien es libre de creer en lo que quiera”, escribió en sus redes sociales. “Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos”.

No pasó mucho tiempo antes de que esta declaración se viralizara en internet, y aunque sirvió como una señal de “alto” para muchos internautas que atacaron a Aleska Génesis, otros no dejaron pasar la oportunidad de repostear el polémico video que protagonizó.

El breve audiovisual que ya ha dado la vueltal al mundo muestra a Génesis pide a la santera que el cantante “no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie”.

Cabe recalcar que desde el día que salió a la luz, filtración se ha atribuidos al ex de la modelo, Miguel Mawad.

Te puede interesar:

• ¡A Nicky Jam le hicieron brujería! Su ex Aleska lo iba a hacer beber orina en ayuna

• Nicky Jam: Rompe el silencio en medio del escándalo de su ex Aleska y Miguel Mawad

• ¡Es oficial! Nicky Jam está soltero y dispuesto a enamorarse nuevamente