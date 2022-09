Nicky Jam: Rompe el silencio en medio del escándalo de su ex Aleska y Miguel Mawad

Habló el que faltaba en esta historia… En medio del escándalo que te contamos entre Génesis Aleska, y Miguel Mawad, Nicky Jam rompe el silencio y asegura que ama mucho a la venezolana.

Hace unos días te contamos, y te mostramos, la controversia que se suscitó cuando el Mawad, aseguró que su ex, Aleska no solo le había sido infiel, sino que supuestamente era una mujer pre-pago, aseguró que fue violenta con él físicamente y hasta la demandó en una Corte de Miami por dicho episodio.

Gaby Espino, ex de Miguel Mawad en entrevista con quien escribe este artículo, dijo que apoyaba al empresario venezolano, que sabía quién era y que él tenía su verdad.

A todo esto, Aleska dio dos entrevistas, la primera a ‘En Casa con Telemundo’ en donde aseguró que su ex no superaba que lo hubiera dejado, respuesta que leyó… Y luego una más extensa con Enrique Santos, en donde dio más detalles y compartió supuestos mensajes que intercambiaron con Mawad. Y hasta dijo que le había aceptado el anillo de compromiso por ‘compasión’, pero que luego lo devolvió al joyero.

Solo quedaba uno por hablar en esta historia, un ex, Nicky Jam, quien fue la pareja de Génesis Aleska, en el medio entre los 5 años que convivió con Mawad, y luego la segunda parte cuando el cantante la dejó y él terminó con Gaby Espino.

En entrevista exclusiva con Quique Usales para ‘Hoy Día’, en donde habló del premio honorífico que recibirá este jueves en los Latin Billboard, el cantante se refirió a su actual relación con la modelo del escándalo.

“Yo y mi ex quedamos en buenos términos, yo tengo un problema con el compromiso, lo admito, entonces cuando la cosa se pone muy seria me vuelvo loco, pero ella me ama mucho y yo la amo mucho y quedamos como panas“, aseguró Jam.

Nicky también quiso dejar muy en claro como él se comporta cuando termina una relación, y en específico de Aleska dijo: “Obviamente yo no puedo hablar de mi relación porque es una falta de respeto a mi ex, y el caballero tiene mala memoria, yo no tengo por qué hablar de mi ex, y hablar de mi intimidad“, aseguró sin decir nombre, pero marcando una clara diferencia con Mawad.

Ante esta respuesta, Usales fue más allá y le preguntó: “¿Si te lastimaran tampoco hablarías?“…

¿Qué le respondió Nicky Jam?: “No, por qué, para nada, eso es algo entre yo y ella, yo la quiero mucho, la amo mucho y le deseo lo mejor, y siempre le voy a desear lo mejor… Todas mis ex me aman, son locas conmigo… Soy bacán, soy buena gente, incluso cuando meto la pata, soy transparente, entonces saben lo que hago, peor es con los que creían que eran una cosa, y terminan siendo otra cosa diferente“, terminó con esa otra indirecta.

LA HISTORIA CRONOLÓGICAMENTE:

-Génesis Aleska y Miguel Mawad tuvieron una relación de casi 5 años, en donde hasta convivieron. Luego se separaron, la modelo venezolana tuvo un romance con Nicky Jam, y el empresario una relación con Gaby Espino. Pero hace unos meses, ambos se separaron del cantante y la actriz y sorprendieron no solo regresando, sino comprometiéndose.

-El escándalo se suscitó cuando Mawad sorprendió preguntando en su Instastory si la prostitución era una profesión o un estilo de vida, haciendo referencia a Aleska, algo que después amplió en una entrevista en vivo por Instagram con quien escribe este artículo.

-“Más allá de infidelidades descubrí deslealtad, descubrí que vendía su cuerpo a cambio de dinero, de viaje, a cambio de regalos, ahí es donde yo tomo a la decisión de terminar, la encaro, con pruebas en la mano, le digo las cosas como son y cierro capítulo”, dijo Miguel Mawad en ese en vivo.

-Miguel Mawad presentó una demanda formal en la corte civil y de familia de Miami, contra Aleska por violencia en una cita y acoso, además de pedir una orden de restricción contra ella que lo proteja a él, su familia y sus personas más cercanas.

