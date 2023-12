Ultras del Atlético de Madrid están contra Joao Félix: “Te unirás a ese grupito de traidores”

Faltando pocos días para que comenzara la temporada 2023-2024 del fútbol europeo, la relación entre Joao Félix y el Atlético de Madrid ya se encontraba fracturada.

Todo parecía indicar que las turbulencias se habían calmado con el préstamo al FC Barcelona, pero fue después de que anotara un gol al equipo que es dueño de su ficha y su celebración enfado a los ultras colchoneros.

Joao Félix le lanzó un beso a los ultras para demostrar su emoción con el tanto anotado, esta acción ocasionó que la Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid sacará un comunicado en sus redes sociales dando su opinión sobre lo sucedido.

Ya se esperaba que algo sucedería en este encuentro por las fuertes declaraciones que tuvo el extremo lusitano previo al juego. Una de las cosas que dicen las declaraciones de los ultras es que: “si has querido ofender, no lo has conseguido. No ofende quién quiere, sino quién puede”.

Si era de despedida, que te vaya bonito. Te unirás a ése selecto grupito de traidores que forman Hugo Sánchez, Courtois y alguno más.

Y si es porque no das para más, pues bastante tienes ya. pic.twitter.com/5S3gtbfNfY — Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid (@unionatm) December 4, 2023

Unas palabras que continúan con la línea marcada por parte de los rojiblancos de indiferencia. El propio alcalde de Madrid, Martínez Almeida, reconocido atlético, aseguró que le molestó la celebración. “O nos lo quedamos y que dé la talla en el Atlético de Madrid, como todos esperábamos, o que nos deje una buena cantidad de dinero”, dice el comunicado.

Joao Félix se ha convertido en una de las piezas más importantes para Xavi Hernández esta temporada. Foto: Pau BARRENA / AFP.

Habrá que esperar si en los próximos días alguna de las partes saca otro comunicado sobre lo ocurrido en el encuentro entre el Atlético de Madrid contra el FC Barcelona.

Diego Simeone en la rueda de prensa post partido comentó que no, quería hablar de nada de lo ocurrido y que solo se quería quedar con las cosas buenas que hicieron sus dirigidos en el encuentro.

También se pudo ver que ningún jugador de los colchoneros que compartieron vestuario con Félix saludaron al jugador y eso es algo que puede generar algún problema en la próxima campaña cuando regrese de su préstamo.

En estos momentos el Atlético de Madrid se encuentra en la cuarta posición de la tabla de clasificación con 31 unidades, quedando por detrás del Real Madrid, Girona y Barcelona.

