Biden aceptaría cambiar política migratoria para lograr que se apruebe la ayuda a Ucrania en el Congreso

El presidente Joe Biden está enviando un mensaje claro a los negociadores demócratas en el Congreso: está dispuesto a llegar a un compromiso con los republicanos en materia de política migratoria y seguridad fronteriza para que las conversaciones sobre la ayuda a Ucrania e Israel se reanuden y se llegue a un acuerdo.

El presidente Biden solicitó al Congreso más de $100,000 millones de dólares para seguridad nacional, enviar ayuda adicional a Ucrania, Israel y destinar más recursos a la frontera con México.

Uno de los factores que hace más crítica la falta de acuerdo entre el Congreso y la Administración es que los fondos asignados para ayudar a Ucrania a defenderse ante Rusia se están agotando.

Los republicanos presionan a la Administración Biden para modificar su agenda migratoria. Crédito: HERIKA MARTINEZ | AFP / Getty Images

Biden dijo que sentía que los republicanos no han estado dispuestos a llegar a un acuerdo, durante un discurso pronunciado en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca el miércoles:

“Estoy dispuesto a hacer concesiones importantes en la frontera. Necesitamos arreglar el sistema fronterizo roto, está roto. Y hasta ahora no he recibido respuesta”, dijo Biden mientras hacía un nuevo llamamiento a los legisladores, añadiendo que no llegar a un compromiso, serviría como un “regalo” para el presidente ruso Vladimir Putin.

“Esto tiene que ser una negociación”, añadió Biden. “Los republicanos creen que pueden conseguir todo lo que quieran sin ningún compromiso bipartidista”, dijo el presidente. “Esa no es la respuesta. … Y ahora están dispuestos a literalmente poner de rodillas a Ucrania en el campo de batalla y dañar nuestra seguridad nacional en el proceso”.

​Un acuerdo cada vez más condicionado pese a su urgencia

La Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos necesitan llegar a un acuerdo sobre el proyecto de ley de autorización de defensa anual que entregaría ayuda militar a dos naciones aliadas, Ucrania e Israel, y al mismo tiempo debe desalentar la inmigración ilegal a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

Un muro y barreras de alambre de púas se alzan a lo largo del río Grande (Río Bravo) entre El Paso (i) y Ciudad Juárez (d) luego del final del Título 42. Crédito: PATRICK T. FALLON | AFP / Getty Images

Después de que los republicanos del Senado bloquearon un esfuerzo liderado por los demócratas para promover un paquete de ayuda de emergencia para Ucrania e Israel, los senadores republicanos redoblaron el jueves su estrategia de tratar de imponer cambios en la política migratoria a cambio de su apoyo a la medida de financiamiento para Ucrania e Israel.

También están pidiendo al presidente Joe Biden, quien ha hecho una máxima prioridad de la aprobación antes de fin de año de la ayuda a Ucrania, que se involucre directamente en las negociaciones en el Senado.

“Cuando se elaboran leyes, el presidente tiene que participar”, dijo el senador James Lankford, que ha estado liderando las negociaciones para los republicanos, al salir de Washington el jueves por la tarde, aunque el Congreso elabora cientos de proyectos de leyes sin necesidad de que el presidente intervenga directamente en el proceso.

¿Cuál es el desacuerdo?

Los republicanos del Senado quieren, entre otras restricciones, imponer cambios importantes en las disposiciones de libertad condicional y asilo y reforzar la protección de la frontera.

Los republicanos de la Cámara de Representantes quieren aún más, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha abogado por que el Senado trabaje para mantener las disposiciones fronterizas lo más parecidas posible a las descritas en el proyecto de ley de la Cámara.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, descartó aprobar más recursos si no hay cambios en la política migratoria actual. Crédito: Anna Rose Layden | Getty Images

Estas y otras políticas similares siguen siendo un fracaso para los legisladores demócratas, y aprobar ayuda a Ucrania requerirá casi con certeza el apoyo demócrata, porque muchos republicanos de la Cámara de Representantes no apoyan ningún tipo de ayuda a Ucrania.

Chuck Schumer redobló el llamado a un acuerdo

El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, habló el jueves en el Senado sobre el bloqueo de los republicanos al paquete de seguridad nacional del presidente Biden y la necesidad de encontrar una solución bipartidista para apoyar a Israel, Ucrania, el Indo-Pacífico y proporcionar ayuda humanitaria a civiles inocentes en Gaza.

Schumer advirtió a los republicanos del Senado que es probable que Ucrania se quede sin fondos para fin de año. Crédito: Drew Angerer | Getty Images

Schumer dijo a sus colegas del Senado: “Necesitamos dejar de jugar y tomarnos en serio el inmenso desafío que tenemos por delante. Ambas partes deben aceptar que tenemos que llegar a acuerdos en cosas importantes para cada parte si tenemos alguna esperanza de aprobar este acuerdo suplementario”.

“Permítanme decir que nosotros, los demócratas, queremos muchísimo –mucho– un acuerdo. Estamos dispuestos a hacer concesiones y concesiones para reunirnos con nuestros colegas republicanos, siempre que ellos estén dispuestos a hacer lo mismo”, señaló Schumer.

Schumer cerró su apelación a una negociación exitosa diciendo: “Es mejor defender la democracia con recursos estadounidenses hoy que con vidas estadounidenses mañana. Ése es el peligro de permitir que brutos como Vladimir Putin ganen la partida”.

