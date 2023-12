Casey Wilson acusa a Tim Allen de ser “extremadamente grosero” en el set de la serie “The Santa Clauses”

La actriz Casey Wilson, conocida por su trabajo en la serie de comedia “Happy Endings” y el programa “Saturday Night Live”, ha revelado una experiencia laboral que califica como “la peor” que ha tenido con un compañero de reparto, y que involucra a Tim Allen, protagonista de la saga de películas de corte navideño “The Santa Clause”.

Wilson comentó todo en su propio podcast, y dijo que el incidente sucedió en el episodio piloto de la serie “The Santa Clauses”, estrenada en la plataforma Disney+ en noviembre del año pasado. “Tim Allen era una p****. Fue realmente la peor experiencia que he tenido con un coprotagonista. Estoy en una escena. Sólo somos Tim Allen y yo, y se supone que debo arrojarle cosas. Creo que es un ladrón. Entonces él baja por la chimenea, obviamente como Santa, y me despierto pensando que hay un ladrón, básicamente como una escena de allanamiento de morada. Así que le estoy tirando cosas. Él se acercó al productor que está parado a cuatro pies de mí, yo lo escuché, y dijo: ‘Tienes que decirle que deje de pisar mis líneas’. El productor se acerca a mí con horror en su rostro y dice: ‘Um, Tim te pediría que dejaras de pisar sus líneas'”. Parte de la secuencia aparece en el trailer de la primera temporada de la serie.

Casey agregó que todos los integrantes del equipo lucían muy frenéticos. “Cuando (Allen) terminó de actuar, fue j********** grosero. Nunca hizo contacto visual, nunca dijo nada. Fue muy incómodo…Al final se quitó la capa de Santa Claus, simplemente la tiró al piso, y se fue. Es una p****. Y esto es lo mejor… No diré quién dijo esto. Era alguien que no conozco, tal vez en el equipo de producción. Pasó junto a mí y simplemente dijo: ‘Lo estás viendo en un buen día'”.

No es la primera vez que alguien expone los comportamientos que tuvo Allen en un set de televisión. La actriz Pamela Anderson, que trabajó con Tim en el programa “Home Improvement”, expuso en su libro lo memorias lo siguiente: “Era el primer día de rodaje, salí de mi camerino y en el pasillo me encontré a Tim. Se abrió la bata delante de mí con rapidez y me enseñó que iba desnudo. Me dijo que era lo más justo, ya que él me había visto desnuda a mí. Ahora estábamos a la par. Solté una risa incómoda”. Tim negó que esos hechos fueran ciertos, pero ella respondió públicamente: “Él tiene que negarlo porque miren los tiempos en los que estamos. Si él dijera ‘Oh, sí, hice eso…’ estaría metido en un buen lío”.

Hasta el momento, Tim Allen no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de Casey Wilson. La segunda temporada de “The Santa Clauses”, en la que también actúan Elizabeth Mitchell, Matilda Lawler y Eric Stonestreet, se estrenó el 8 de noviembre en Disney+.

