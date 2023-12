Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de diciembre de 2023

Piscis

Es momento de comenzar a creer más en ti, de darte cuenta que las personas van y vienen a tu vida y que solo llegan a darte una lección y con la misma se retiran, no vivas en el pasado, vive tu presente, suelta y dejar ir que a eso vienes a este mundo, vienen momentos en los cuales te sentirás melancólico pero saldrás a flote al recordar quien eres y lo que vales. Cuida mucho tu autoestima y no permitas que nadie te lo dañe o te haga sentir menos de lo que eres. Vienen momentos en los cuales podrías comenzar a planear un cambio de casa o cambio de ciudad, aprovecha lo que venga que todo cambio te va traer algo nuevo a tu vida. Vienen oportunidades de trabajo y de ir a una fiesta en próximas fechas, disfruta y échale todas las ganas a lo que hagas, recuerda que es mejor arrepentirse que darse el gusto. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más bitch en ese aspecto. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí, no sigas perdiendo tu tiempo con alguien que no está dispuesto o dispuesta a sobresalir. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. Es momento de enfrentar cualquier situación que se presente en la economía, cuida tus ahorros y tu dinero porque el día de mañana vas andar troncándote los dedos y te hará falta recurso.

Acuario

Días de cambios en los cuales debes confiar más en ti, quererte, amarte y darte cuenta que no necesitas de mucho para ser feliz. Manda a la ching…da a esas personas que se están metiendo en tu vida y que no solo buscan aprovecharse de ti. Cuidado con lo que comes pues vienen dolores en estómago e infecciones. No te dejes llevar por chismes de vecindad que surgirán en estos días y vendrán por parte de tu propia familia. Deja de vivir deprimido o deprimida, cambia la actitud en tu trabajo, no te flageles ni te sigas culpando de errores que no son tuyos, suelta lo que te hace daño. Una amistad te buscará por problema sentimental. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptar críticas y consejos de seres queridos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigue, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. Vienen días en los cuales tú salud se puede ver afectada, así que ya es momento de comenzar a cuidarte e invertir tu tiempo en verte y sentirte mejor.

Capricornio

Vienen días en los cuales comenzarás a planear un viaje en el cual conocerás a una persona que te llenará de todo eso que te hace falta y que tanto le has huido. Déjate ya de tonterías tienes todo para ser feliz, pero te atontas mucho y al final no logras consolidar nada. Eres una persona muy fuerte con mucho carácter que sabe salir de pie solo, el problema es que sueles cometer los mismos errores muchas veces. Se viene una separación o divorcio dentro de la familia vas andar algo cansado o cansada con cierta pesadez y mucho sueño, cuídate de brujería por parte de vecinos o vecinas. Ten cuidado con cambios bruscos de temperatura que te pueden hacer ir a parar al hospital. Deja de esperar a quien ya no va a regresar y de andar pidiendo y suplicando amor a quien ni te pela y solo te busca para obtener algo de ti. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, trata de no gastar más de la cuenta o te la verás negra. No permitas que nadie te robe tu paz y tu tranquilidad pues es lo más importante que tienes y hay personas que no les gusta verte bien. Debes aprender a buscar las oportunidades y no esperar que ellas lleguen a ti o de lo contrarío te quedarás esperando, motívate y llénate de energía para dar un cambio y poder crecer de la manera que lo deseas.

Sagitario

Aprende a decir que no y a enfocarte en lo que en realidad te deja algo de provecho. Hay amistades que andan de chismosas viendo tu vida opinando y pasando chismes sino les pones un alto te van ocasionar serios problemas. Hay cambios perros que debes atender pues podrías convertirte en una persona orgullosa y manipuladora la cual dañaría a personas importantes para ti. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada pues podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas. Trata de cuidar mucho más tu salud pues podría estar enfrentando situaciones complicadas en cuestión de infecciones. Persona de piel blanca podría ocasionarte un problema laboral o sentimental, no le des mucha confianza a quien acaba de llegar a tu vida o lo lamentarás mucho. Quien te quiera que le trabaje para obtenerte, no bajes tu precio por nadie y menos te pongas de oferta, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú quieres o crees que es correcto. No te dejes manipular por personas que acabas de conocer pues te meterás en problemas si haces caso.

Escorpio

Escorpio, este mes el universo te invita a sumergirte en las aguas profundas del amor, andarás en la punta del pex dándole vuelo a la hilacha y comiéndote a medio mundo como solo tú sabes hacerlo. La temporada es propicia para renovar y transformar relaciones existentes o comenzar nuevas con una energía renovada. Si esa relación en la que estás te causa problema o conflicto ya no sigas ahí perdiendo el tiempo. ¡Que tu amor sea tan magnético que atraiga a aquellos valientes que deseen bucear en las profundidades de tu ser! Si tienes pareja busca manera de fortalecer la relación y llevar la fiesta en paz, si ya de plano no te llena o todo son disgusto cierra ese ciclo y date la oportunidad de salir y conocer nuevas personas. Hay cambios en el universo que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos, aguas o podrías encamarte con alguien del cual te puedas arrepentir. Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Es momento de aprender de cada error que has cometido en la vida, de luchar con todo para seguir creciendo en todos los aspectos sin tener que dar explicaciones a los demás.

Libra

Este mes el universo te impulsa a buscar el equilibrio perfecto en el amor, perdona y deja ir lo que no te dije en tu vida. Tu gracia y encanto son tus mayores aliados, así que aprovéchalos para conquistar al ser amado. Busca armonía en tus relaciones, pero no tengas miedo de expresar tus propios deseos y necesidades, si tu pareja se enoja es muy du problema así que no te estreses. La dualidad de tu ser se reflejará en conexiones que equilibren mente y corazón. Date tu lugar y ponte más perruchon antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Te enteras de cómo está jodiendo la vida a ex pareja. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Dinero que te debían regresa. Familiar se enferma, nada de gravedad. No tienes por qué rendirle cuentas a nadie. Disfruta tu vida y dále pa delante a todos tus sueños y proyectos. Date la oportunidad de tomarte un tiempo para respirar, sal de la rutina, respira profundo y date cuenta que no necesitas de nada ni nadie para estar bien, piensa tus proyectos y tus planes y enfócate en lo que en realidad quieres y deseas pero sobre todo lucha por ellos que solo tienes esta vida para hacerlo. Deja de quejarte de la vida y de todo y comienza a trabajar en lo que deseas.

Virgo

Este mes el universo destaca tu capacidad para perfeccionar el arte del amor, andaras de wilonga recordando viejos tiempos con tu mejor amiga. Presta atención a los detalles, pero también permítete disfrutar del romance sin excesiva planificación, así que si se te atraviesa un motelazo dale con todo. Deja que la magia del momento fluya y siente cómo la conexión emocional se vuelve más profunda con tu pareja en caso de tener. No andes de infiel porque te van a cachar en la movida buen feo. La temporada es propicia para construir un amor que sea tan sólido como tus principios, aunque ya queden pocos. En días próximos tendrás noticias de una persona la cual tienes rato de no ver, ponte las pilas en quien llega a tu vida, no viene personas de fiar y podrías cometer grandes errores sin darte cuenta. Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. En el amor andarás algo tenso, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa ultrajarte la caricia y después ni adiós te dicen. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario.

Leo

Este mes, tu carisma y confianza están en su apogeo, y el amor se presenta como un escenario donde eres la estrella principal, sin embargo no permitas que la pareja en turno te haga sentir menos o te quite tu valor como persona. Deja que tu luz interior brille con fuerza y atraiga a aquellos que admiren tu esplendor pero debes tener cuidado en no meterte en relaciones prohibidas. No temas ser el líder en la pista de baile del romance; tu corazón merece un aplauso de pie pues ha sufrido mucho en el pasado y ya merece ser feliz. Mantén la llama de la pasión ardiendo y muestra tu generosidad amorosa, así que si tienes pareja dale vuelo a la hilacha y disfrútalo. Descubrirás un sinfín de mentiras de cierta persona, las decepciones se harán presentes. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable y duradera. Amistad sufrirá una traición de amor, si sabes dar el consejo dalo sino es mejor quedarte callado o callada. Viene muy fuerte la cuestión de los negocios para ti, pero deberás de ser muy inteligente y saber con quién si puedes invertir y con quien de plano ni a la esquina. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores.

Cancer

Mi Cancer lunar, este mes te sumerges en las aguas profundas del amor y la emotividad, sin embargo andarás algo melancólico pensando en puras tonterías del pasado. La conexión emocional es tu superpoder, así que deja que tus sentimientos fluyan como las suaves olas del océano y céntrate en esas personas que te hagan sentir especial y no en quien te causa dolores de cabeza. Enfócate en construir un refugio romántico, donde el cariño y la seguridad se entrelacen como hilos mágicos, pero también no descuides tu amor propio que sin él sabes que no eres nada ni nadie. Atrévete a ser vulnerable y deja que tu intuición guíe tus pasos amorosos para que no la sigas regando como en tu pasado que te enamorabas de pura fichita. Cupido te sonríe desde la luna, así que confía en que el amor te envolverá como un suave abrazo celestial y suelta prenda y que sea lo que tenga que ser. ¡Que este mes te encuentre en la cima de la montaña del romance, mirando el horizonte con ojos llenos de esperanza! Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de enero, aunque podrían adelantarla. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones.

Géminis

¡Géminis, ser de dos mundos! Este mes, el universo te insta a explorar nuevas formas de comunicación y conexión con tu pareja o con tus amigos solo cuida tu hocico suelto. Tu ingenio brillante se vuelve tu arma secreta en el juego del amor y deberás aprovechar para conquistar a esa persona que te moja el asunto. La chispa de la curiosidad enciende tu corazón, así que abre tus alas sociales y deja que la mariposa de la pasión revolotee pero cuidado con la promiscuidad que puede terminar en un embarazo no deseado chula. La conexión mental se vuelve crucial, así que busca a alguien que despierte tu intelecto y haga bailar tus pensamientos, busca una persona inteligente no una burra como tú. ¡Que tu amor sea tan versátil como tú, cambiando de colores y formas como un arcoíris en un cielo de posibilidades infinitas, es decir no caigas en la monotonía y dale duro al camasutra. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. Vienen posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale pa delante. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. La llegada de un nuevo amor cambiará tu forma de ver la vida y de ver tus sueños. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. Te vienen días muy buenos en los cuales tu sentido de humor cambiará mucho, aprovéchalo para tener a tu lado a la persona que te de tu gana. Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas.

Tauro

Mi querido Tauro, este mes te envuelve un aura de estabilidad y sensualidad, andarás con los calores a flor de piel y buscarás quien te gratine la concha. La alineación cósmica destaca tu necesidad de construir bases sólidas en el amor así que no andes de cusca haciéndole de chivos los tamales a tu pareja en caso de tener. Aprovecha la paciencia que te caracteriza y cultiva relaciones duraderas como un buen vino, debes enfocarte en una relación duradera y estable. No tengas miedo de mostrar tu lado romántico; la conexión emocional profunda es tu especialidad. Tu poder de seducción está en su apogeo, así que permite que tu encanto natural haga su magia, una noche de pasión sería la clave para mejorar relaciones amorosas. En el juego del amor, confía en tu intuición taurina y abre tu corazón y tu piernas a nuevas experiencias que despierten tus sentidos. ¡La temporada del amor ha llegado perre! y tú eres la estrella que ilumina el cielo nocturno! Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. Si te lo propones podrás realizar ese viaje que has planeado desde hace tiempo. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va encargar en poner en su lugar.

Aries

El universo te envía un viento fresco de energía de buena suerte que deberás de aprovechar al máximo, vete al casino o aunque sea juega a la lotería que eso te va dejar algunas ganancias, tú números de suerte son el 12, 23 y el 45. Este mes, prepárate para desatar tu fuego interior y lanzarte a nuevas aventuras amorosas, si estás saliendo con alguien pues va pegar el chicle y comenzarás nuevo romance. Cupido tiene puestos los ojos en ti, así que no temas mostrar tu valentía. La pasión está en el aire, y tu magnetismo ardiente no pasará desapercibido, solo no te metas en relaciones prohibidas que solo te van a desgastar y hacer sufrir. Aprovecha la oportunidad de explorar conexiones emocionales profundas, y verás cómo el amor florece como un campo de tulipanes en primavera. ¡Deja que tu corazón siga el ritmo de tu coraje y sé el arquitecto de tu propio romance apasionado! Debes cuidar mucho lo que se dice de ti, si bien no podrás parar la ola de chismes si podrás no dar opinión que no te piden ni contar tus secretos más íntimos a personas que no son de total confianza. Vienen días en los cuales te sentirás un poco melancólico al recordar a personas que ya no están a tu lado, recuérdalos de la mejor manera que ellos están mejor que tú en estos momentos. Cuídate de traiciones en relaciones amorosas que estarán a la orden del día, no te dejes llevar por chismes de vecindad ni permitas que nadie se meta en tu vida o tus asuntos. Comenzarás a planear un viaje en el cual te va ir de la mejor manera si te aplicas podría alargarse más de lo esperado.