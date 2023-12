Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de diciembre de 2023

PISCIS

Piscis, tu sensibilidad te hace fácil presa a la hora de absorber energías negativas de las demás personas que te rodean y que no te quieren ver bien, así que cuida tanto de tu salud física como de la espiritual que ambas van de la mano, es momento de meditar y tomar el control de tus pensamientos. Asegúrate de mantener límites saludables y practicar el cuidado personal que tú eres la persona más importante que tienes a tu cargo por lo tanto deberás de ver principalmente por ti. Vienen cambios en estados de ánimo que debes atender porque andarás de un humor insoportable estos días y sin darte cuenta dañaras a quien no la debe ni la teme. No descuides dieta ni ejercicio pues estás en una etapa muy en la que estas subiendo mucho de peso y solo una buena dieta y ejercicio podría hacerte llegar a tu peso ideal. Ten mucho cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, podrías decepcionar a muchas personas que son importantes para ti, que te conozcan como eres con tus defectos y virtudes. Cuídate de pérdidas de objetos o dinero que estará a la orden del día. Amistad te busca para pedirte consejo sobre cuestiones del amor. Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y actuar con las personas que no te valoran.

ACUARIO

Acuario, tu salud física y espiritual se beneficia de la originalidad y la variedad que le pongas a tu vida, debes de salir de la rutina porque eso te está mermando todo lo que haces. Prueba con diferentes formas de ejercicio y nutrición para mantener la fuerza física, recuerda tomar algunas vitaminas porque en estas fechas podrías estar expuesto a ciertas enfermedades respiratoria. En el ámbito espiritual, siéntete orgulloso de quién eres y busca maneras de ayudar al bienestar de los demás sin descuidar quién eres. La conexión entre ser autentico y el bienestar total te llevará a un estado de plenitud. Te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita. Enfermedad en la familia, no te preocupes todo saldrá de lo mejor. La posibilidad de iniciar una relación está muy fuerte en estos días, sin embargo, podrías equivocarte si eliges de manera rápida, espera el momento adecuado para dar ese paso, no andes con alguien solo por andar, date tu lugar. Vienen días en los cuales andarás muy melancólico pensando en personas del pasado que fueron muy importantes en tu vida. Cuidado con golpes o caídas que podrías estar expuesto alguna factura. No te dejes llevar por chismes de vecindad que estarán a la orden del día.

CAPRICORNIO

Capricornio, en tu búsqueda de logros, no descuides tu salud física y espiritual porque sin ella no lograrás nada, mucha te tu ansiedad y estrés se debe a eso. Mantén una disciplina en tus hábitos diarios, incluyendo ejercicio y descanso adecuado, recuerda que necesitas cuidar mucho lo que comes para evitar subidas repentinas de peso. Enfoca tu energía y tu poder en lograr esa meta u objetivo que te trazaste al iniciar el año pero que por mil razones no lo habías cumplido, solo tienes esta vida para hacerlo así que deja de perder el tiempo. Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, la vida te llenará de oportunidades nuevas en el amor para que las aproveches. Posibilidad de aflojar la caricia con una amistad, ten cuidado con exponer demasiado tu corazón en ese asunto. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo no prestes atención a esos asuntos que no te conducirán por ningún sitio. Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar. Ten cuidado con amistad de piel blanca pues podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta.

SAGITARIO

Sagitario, tu espíritu aventurero también necesita cuidado físico y espiritual. Asegúrate de mantener un equilibrio entre la revisión física y la paz interior, estarás expuesto a dolores de cabeza y algunos problemas digestivos. Las actividades al aire libre como algún deporte pueden alimentar tu cuerpo, mientras que la meditación y la conexión espiritual te ayudarán a lograr balance en tu vida. Busca la armonía entre la acción y la calma para mantener tu bienestar en todos los niveles. Es probable que te entren las tristezas al recordar a personas que se han ido, aprende de lo que viviste con ellas y lo que te dejaron, solo así le encontrarás sentido a la vida. No gastes dinero que no tienes y trata de ahorrar más o de invertir para tu familia y futuro pues vendrán días de crisis en esta temporada navideña. Te llegará una noticia de tierras lejanas y un comentario de persona importante para ti te hará bien feliz. Te vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías meterte en problemas por andar hablando de más sobre cierta amistad, sino estas seguro o segura de la información quédate callado o callada y no digas nada.

ESCORPIO

Escorpio, presta atención a las profundidades de tu ser para conocer tus debilidades y fortalezas. En lo físico, cuida de tu salud sexual y emocional, mucho cuidado con andar dando la caricia a personas que tienen un pasado perturbador recuerda que al final esa energía será trasmitida a tu ser. Encuentra maneras de liberar tensiones y cultivar relaciones íntimas que de verdad te dejen algún aprendizaje. En el aspecto espiritual, sumérgete en prácticas que te conecten con tu esencia más profunda, necesitas orar o conectarte con el ser en quien creas. La salud física y espiritual están entrelazadas, así que busca el equilibrio para experimentar una plenitud total. No te confundas en tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan. Vienen amores del pasado y un encuentro pasional con una persona cercana. Ten cuidado con cambios en la economía los cuales te pueden estancar demasiado por hacer compras innecesarias. No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar. Es importante que medites bien sobre tus sueños, has estado metido en problemas grandes con tu yo interno y eso te ha detenido mucho en tu camino, deja que la vida te sorprenda y no te quedes con ganas de nada, recuerda que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo.

LIBRA

Querido Libra, busca armonía en tu salud física y emocional, es momento de soltar el pasado y de ver más por eso que te hace feliz en este mundo. Mantén un equilibrio en tu dieta y hábitos de ejercicio para evitar subidas de peso repentinas. Además, cultiva relaciones positivas que nutran tu bienestar emociona y quita de tu camino personas que solo te causen problemas y conflictos. En el terreno espiritual, considera prácticas que te ayuden a mantener la paz interna, como la meditación o la reflexión, necesitas pensar mucho para poder sanar heridas de tu niñez. El equilibrio entre el cuerpo y el espíritu te llevará a un estado de plenitud. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia. Es momento de aprender del ahora y de no volver a cometer los mismos errores que cometiste en el pasado. Cuídate mucho de una amistad cercana de pelo castaño que podría meterte en problemas por cuestiones de dinero. Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Si tienes pareja se mostrará algo distante, pregúntale y arregla las cosas.

VIRGO

Virgo, cuida de tu bienestar físico con atención meticulosa, es momento de enfocarte en tu salud que sin ella no podrás hacer nada. Asegúrate de mantener una rutina que incluya ejercicio y una dieta equilibrada porque después te me ganchas mucho con las harinas y los refrescos. En la parte espiritual, conecta con tu cuerpo y mente a través de prácticas como el yoga o la meditación con música relajante y aromas como sándalo, copal o mandarinas. La salud total implica equilibrio, así que dedica tiempo tanto a tus necesidades físicas como a las espirituales para que puedas conectar con el ser supremo. Debes tener cuidado con golpes o caídas porque en cualquier momento te vas a partir la mauser. Se te presentará una oportunidad en lo que viene siendo las relaciones amorosas, recibirás propuestas indecorosas y pasional, ya has pasado por esas situaciones antes de relaciones donde tú serás la tercera en discordia, no caigas en esas mañas o de lo contrario quien saldrá lastimado o lastimada serás tú porque siempre pones tu corazón de por medio. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante, deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención.

LEO

Leo, tu vitalidad es tu tesoro, aprovéchala para brillar y crecer como solo tú lo sabes hacer. Presta atención a la salud de tu corazón, tanto física como espiritualmente, tienes que sanar lo que vienes cargando de tu pasado. Asegúrate de incorporar actividades que activen tu espíritu creativo y te llenen de alegría, haz lo que te gusta y disfruta el momento con las personas adecuadas. El amor propio es tema bien importante, así que date el tiempo que necesitas para recargar tus energías y mantener una salud fuerte en todos los aspectos de tu ser. Chismes siempre abra en tu vida, recuerda que tu signo suele despertar muchas envidias además que te encanta ser liosa, que se te resbalen, no debe de afectarte los comentarios de personas que no son nada en tu vida y no te dan pa el gasto. Debes tratar de cuidar mucho tu autoestima y no permitir que nadie te quiera ver la cara, tienes el poder de elegir a quien desees entrar en tu vida, pero debes ser cauteloso para que no cometer los mismos errores que ya has cometido antes. Muchas oportunidades en juegos de azar y en números con terminación 23, 45 y 89. No te dejes llevar por el enojo porque sin darte cuenta se puede salir de control y decirle sus verdades a una persona que aprecias mucho.

CÁNCER

Cáncer, presta atención a tu bienestar físico y espiritual. En el ámbito de la salud, es muy importante que cuides de tu sistema emocional pero también inmunológico y más con estos cambios de temperatura. Las energías familiares podrían afectarte, así que busca equilibrio y no te metas en chismes de comedor. Además, dedica tiempo a actividades que nutran tu alma, como la meditación o el contacto con la naturaleza, un día de campo te vendría perfecto con buena compañía. Cuida de tus emociones para mantener un equilibrio armonioso entre cuerpo y espíritu. El amor siempre estará en ti, habrá amores que te marcarán en tu vida, unos que cada que se les recuerde te sacarán una sonrisa y otros que solo te harán recordarle a su santa madre. Aprovecha la racha que llegará a tu vida pues traerá fortuna y cambios en lo laboral y en la salud en dado caso que hayas estado enfrentando alguna situación complicada. Siempre tan inseguro e ingenuo, tienes siempre oportunidades en el amor, pero las dejas ir por miedo a volver a sufrir o a que no sea lo que esperas, deja ya de lamentarte y de hacerte la victima que no lo eres, al final cada quien tiene lo que merece y si te fue mal la vida se está encargando de devolverte con creces lo que te debía, el problema aquí es que no lo has sabido aprovechar por tus inseguridades y miedos que no te dejan avanzar.

GÉMINIS

¡Géminis, prepárate para las intrigas familiares, chismes y demás cuestiones del diario vivir! En el amor, la clave es aprender a confiar de nuevo, mira que la burra no era arisca, la hicieron. No dejes que la desconfianza te detenga. Ten cuidado con personas falsas que podrían intentar entrometerse en tus planes. En asuntos económicos, dinero extra que viene en camino te dará un respiro. Cambia tu actitud y atraerás la buena fortuna, date un baño con miel, laurel y canela. ¡Sé positivo, Géminis! Si tienes pareja andará muy cariñoso o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás. Días de muchos cambios en los cuales reflexionarás sobre si has logrado o no tus metas y objetivos. Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso, no cometas los mismos errores que cometiste ya en tu pasado, tienes el poder para remediar cualquier error que hayas cometido, pero no está permitido seguir viviendo en lo mismo. Cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva. Ten cuidado con traiciones pues estarán a la orden del día. Tu bipolaridad estará a flor de piel y te vas a desquitar con quien ni la debe ni la teme.

TAURO

Tauro, en tu hogar se vienen movidas familiares, así que mantente alerta a cualquier cambio que te pueda afectar en el área de los dineros y sobre todo sentimental. En el amor, siembra confianza y cosecharás estabilidad, porque después se te da mucho el mentir a los demás. No dejes que la desconfianza bloquee tu felicidad. Presta atención a tu alrededor, hay personas falsas muy cerca de ti que quieren verte en el suelo, pero tú eres más perra que bonita aprovecha esa característica. En el tema de tus finanzas, un ingreso extra llegará para aliviar tus preocupaciones y será mediante un préstamo, tanda o dinero que te debían. ¡Confía en el universo, Tauro! No te dejes mal influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho. Es probable que en este mes que está por iniciar sientas ciertos traumas con tu pasado o te agobien tristezas al no ver claro tus proyectos y tus metas, recuerda que las cosas no vienen solas, tienes que luchar por lo que quieres y conseguirlo, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos. En estos días tendrás tu sexto sentido muy desarrollado y detectarás quien te miente y quien te quiere ver la cara de estúpida.

ARIES

¡Aries querido, ten cuidado con las sombras familiares que podrían aparecer en tu camino y detener tus sueños y metas! En el amor, veo un escenario prometedor, pero necesitas sanar esas heridas del pasado y confiar de nuevo. No permitas que la desconfianza te amarre a algo que ya se llevó la fregada. Mantén tus ojos abiertos, porque podrías enfrentarte a personas doble cara que intentarán alborotar tu paz. Aléjate de tentaciones amorosas que podrían enredar las cosas. ¡Ánimo, guerrero! Es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue pues te encanta la mala vida y vivir en el engaño y la mentira, deja de juzgarte, el peor juez que tienes eres tú pues sueles ser demasiado duro o dura contigo y eso no debería de ser así, si tú no te amas, te quieres y te valoras y te cuidas nadie lo va a hacer por ti. Te llegará una persona a tu vida, inclusive podría ser un poco mayor, te hará ver el mundo de manera distinta y tendrás las mejores noches de pasión que antes no habías tenido. Es la hora de brillar y de encontrar esa paz que siempre has buscado pero que no has sabido encontrar, enfócate solamente en ti y disfrutar cada día, sin darte cuenta verás como la vida es más sencilla y simple de lo que esperas.