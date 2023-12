Jaime Lozano afirma que le hubiera “encantado” que México estuviera en la Copa Libertadores

La FIFA decidió que los clubes mexicanos no estuvieran en la Copa Libertadores y Jaime Lozano, entrenador de la selección de México, afirmó que le hubiera encantado verlos allí.

“Me acaban de decir hace apenas una compañera, no tenía ni idea, me hubiera encantado, me tocó jugar, es similar a una Copa América, al enfrentar estas selecciones o a esos equipos, todos salimos beneficiados”, comentó Jaime Lozano tras el sorteo de Grupos de la Copa América.

Tras varios años de conversaciones, la Liga MX tenía la intención de que los equipos mexicanos volvieran a la Copa Libertadores de la Conmebol, pero la FIFA y Concacaf rechazó esta petición.

“Es otro futbol, es enfrentar de visita, salir de tu zona de confort, de lo que vives, de lo que tienes a tu alcance, ir a Sudamérica no es fácil, al igual con Concacaf, me hubiera gustado, crecimos mucho en ese momento y eso hubieras esperado de los equipos de México, que tuvieran más competencia”, mencionó Lozano.

México se fue de la Copa Libertadores desde hace siete años (2016) con el argumento de que el calendario del fútbol mexicano no era adecuado para el torneo sudamericano. Desde entonces, se ha intentado el regreso sin éxito a la competición.

Lozano sobre la fase de grupos de la Copa América

Jimmy Lozano aseguró este jueves que su equipo tiene tiempo para prepararse y ganar su “difícil” grupo en la Copa América 2024 que compartirá con Ecuador, Venezuela y Jamaica.

“Son tres selecciones que pasan por un buen momento. Lo que me gusta es que para esta Copa América tienes tiempo para prepararte, para llegar lo mejor posible y creo que podremos sacar alguna ventaja de eso”, explicó en la transmisión del sorteo de la competición celebrado este jueves en Miami.

La Copa América del próximo año se disputará del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos, país al que el torneo de la Conmebol le servirá de ensayo para el Mundial que organizará en 2026 junto a México y Canadá.

“Será importante aprovechar enfrentarse con este tipo de equipos desde el principio. En nuestro grupo no veo un solo rival fácil, es difícil predecir a los dos equipos que van avanzar. Para los futbolistas es importante enfrentar a estos rivales tan rápido para que desde el principio estén alertas”, añadió Lozano.

La edición de 2024 representará el regreso de México a la competición norteamericana, en la que su mejor resultado fueron dos subcampeonatos. Sin embargo en su última participación, en 2016, se despidió con un 7-0 ante Chile en los cuartos de final.

