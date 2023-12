“El Chino Huerta juega en otra liga”: Jaime Lozano destaca el presente y pasado del jugador de Pumas y el Tri

César Huerta está en boca de todos, desde que llegó a Pumas y se conectó de inmediato con sus compañeros, llamó la atención por su forma de encarar y facilidad al definir en la portería. Una de las personas que se dieron cuenta de su talento fue Jaime Lozano, el DT de la Selección Mexicana, quien lo convocó hace unos meses al combinado nacional.

El debut del “Chino” con el Tri fue soñado, puesto que en sus primeros minutos en la cancha logró anotar un valioso gol que evitó la caída del equipo en un amistoso contra Australia que terminó 2-2.

A nivel de clubes, Huerta también ha demostrado que pasa por un buen momento y como ejemplo podemos mencionar el encuentro más reciente de los felinos contra Chivas en los cuartos de final de la Liga MX, donde abrió el camino para la goleada de los felinos a los tapatíos.

Allí provocó el primer tanto, que fue un autogol de Antonio Briseño, posteriormente marcó el segundo y el tercero cayó como mero trámite, cuando Pumas ya tenía el triunfo y el pase a semifinales en la bolsa.

De todo lo que ha llevado al “Chino” a estar donde se encuentra ahora y sobre qué espera de él en el futuro nos platicó Jaime Lozano en una entrevista exclusiva.

Jaime Lozano y su respeto al “Chino” Huerta

Para el “Jimmy” lo que realmente determinó el presente de Huerta fue su pasado, ya que considera que es un jugador que ha sufrido para destacar y que este periplo le ayudó para superarse alcanzar con Pumas el mejor punto de su carrera hasta ahora.

“Es un jugador que tiene una historia de superación. La gente ve y dice ‘llegó a Pumas y la rompió’, sí, pero pasó por el ascenso en Zacatepec, por el Morelia, pasó por Mazatlán, tuvo destellos, después regresó a Chivas dos veces y su carrera no fue tan fácil como uno cree. Y es muy joven y uno pensaría ‘bueno, tiene 21 años, todo se le ha dado como lo merecía’”, expresó.

“Me parece que él ha mostrado mucha madurez, se está aferrando a este gran momento que vive y que le costó mucho trabajo, esta consolidación en un equipo importante como Pumas y muchas veces hay que ver hacia atras, no nada más el presente, hay que ver todo lo que ha pasado y ahí te vas a dar cuenta si es flor de un día o en verdad viene con las raíces muy desarrolladas”, complementó.

Después de hablar sobre el pasado y el presente de César Huerta, el “Jimmy” se aventuró a vaticinar su futuro y decir qué espera de él en la selección mexicana y a nivel profesional.

“Este jugador primero es una gran persona, le ha costado muchísimo estar donde está y tú lo ves con la intención de seguir creciendo, de seguir para adelante, porque es una disciplina la que tiene él para su carrera y para lo que él tiene que hacer que no todos la tienen. Yo creo que es un jugador que este nivel lo va a mantener por mucho tiempo y espero, de verdad, que él pueda pronto, porque él también lo quiere, estar en un equipo de Europa y pueda seguir desarrollando su fútbol a un gran nivel”, acotó.

Finalmente, el “Jimmy” también se refirió a la mentalidad del “Chino”, algo clave en su éxito y lo que lo diferencia de otros jugadores de la Liga MX, lo que en conjunto con su habilidad y su velocidad lo convierte en un jugador que parece que juega “en otra liga”.

“Siempre les digo a los jugadores que están en la liga (MX) ‘a ver: no esperemos que el entorno nos determine el rendimiento que queremos mostrar; para mí “El Chino” es un ejemplo clarísimo porque juega a otra intensidad. Tú lo ves y es otra intensidad no solamente porque encare bien o porque te haga goles. Él está jugando en otra liga. Tú lo ves y se sale”, acotó.

“Si tú ves un partido y no sabes de la liga de México y ves a Pumas, dices, este no sé qué hace en México y eso depende de uno, no son mis condiciones, depende de cada quién y a mí me agrada muchísimo eso del ‘Chino’, que él esté jugando a una intensidad no solamente física, sino también mental distinta a la de todos sus compañeros y a la de la liga”, sentenció.

Cabe recordar que Huerta ha vestido la camiseta de México en 5 ocasiones, sumando un tanto. A nivel de clubes, el delantero de Pumas lleva nueve goles en 17 partidos en lo que va del Apertura. En la fase regular fue el máximo anotador del equipo con ocho dianas.

Este jueves César Huerta tendrá la misión de ayudar al conjunto de la UNAM a llegar a la final, ya que se enfrentarán a Tigres en una de las semifinales del Apertura 2023, un duelo que será en la casa de los auriazules, donde deberán sacar ventaja para ir con mayor tranquilidad al compromiso de vuelta en Nuevo León el domingo.

Sigue leyendo:

· Pumas vs. Tigres, posibles alineaciones de la semifinal de la Liga MX

· “Un partido dificilísimo”: Nico Ibáñez revela cómo esperan los Tigres el duelo contra Pumas

· Tigres goleó a Puebla, Gignac marcó un doblete y los felinos afilan sus garras para enfrentar a Pumas