“Un partido dificilísimo”: Nico Ibáñez habla del duelo que les espera contra Pumas en la semifinal

Nicolás Ibáñez, el delantero argentino de Tigres no subestima a Pumas y considera que serán un rival complicado en la semifinal del fútbol mexicano.

En conferencia de prensa, el autor de un golazo de chilena en el triunfo de su equipo 3-0 sobre Puebla en los cuartos de final expresó que para nada los auriazules serán un rival a modo y explicó cómo espera el partido del próximo jueves en Ciudad Universitaria.

“Dificilísimo, hay que prepararnos para hacer un gran partido“, señaló el delantero.

“Tenemos que ser mesurados porque tenemos que respetar al rival que nos toca, que juegan muy bien, están bien dirigidos por el “Turco”, hay que ir con pie de plomo, con tranquilidad y prepararnos para ir primero a jugar allá, sacar un buen resultado y cerrar en casa”, complementó el argentino.

Buenos recuerdos para Nico con Tigres ante Pumas

El encuentro contra Pumas le debe traer buenos recuerdos al jugador de Tigres, ya que a ellos les marcó su primer gol vistiendo la camiseta de los regiomontanos en el torneo pasado.

Era la jornada 6 del fútbol mexicano en febrero del 2023 cuando Nico Ibáñez apareció por primera vez para perforar la meta rival y abrió el marcador sellando una gran jugada que inició Luis Quiñones, quien, por cierto, está lesionado y no podrá jugar la ida contra los de la CDMX.

Aquel partido terminó 2-1 a favor de Tigres con un autogol de José Galindo. Ahora, meses después, los felinos regios buscarán una victoria aún más importante en esta serie, ya que los colocaría directo en la final del Apertura 2023.

Siboldi, DT de Tigres, también se quitó presión

Por su parte, Robert Dante Siboldi, actual timonel de Tigres, declaró que no siente presión por la posibilidad de ganar el bicampeonato y aclaró que prefiere ir paso a pasi, resaltando el desempeño y talento de sus jugadores.

“Con todo respeto no siento presión, siento responsabilidad, deseos, ilusión y darle otro título a la institución, hemos demostrado que el equipo es competitivo y no se cansa de ir por más, ese ADN no es fácil lograrlo y aquí hay muchos muchachos que han trabajado muchos años para lograr eso, nadie les regaló nada”, opinó.

Pumas vs. Tigres, una gran rivalidad en torneos cortos

La historia de enfrentamientos en la Liguilla de la era moderna de la Liga MX entre estos dos equipos es de tres series y se remonta al Apertura 2015, cuando Tigres echó a los Pumas y terminó consagrándose campeón.

Posteriormente, en el Apertura 2016, los equipos felinos se volvieron a ver las caras con una nueva victoria para los entonces dirigidos por el “Tuca” Ferretti quienes un año después eliminaron otra vez a los Pumas en la Liguilla.

Finalmente, en el Apertura 2018, por fin los Pumas consiguieron vencer a los regiomontanos en una serie y los eliminaron del torneo, en aquellos días bajo el timón del exfutbolista de cantera David Patiño.

Ahora, en este Apertura 2023, Tigres buscará acrecentar el dominio sobre su rival, pero Pumas tratará de evitarlo y de igualar la balanza en enfrentamientos históricos en liguillas de torneos cortos.

¿Cómo llegaron Tigres y Pumas a la semifinal?

Tigres alcanzó la semifinal tras derrotar con un claro dominio a Puebla 3-0 en “El Volcán”, después de un empate a dos goles en la ida en su visita al Estadio Cuauhtémoc, por lo que clasificaron con un marcador global de 5-2.

Por su parte, Pumas se levantó de un 1-0 en el Estadio Akron y se transformó por completo en su casa, ya que de estar muy cerca de recibir una goleada en Guadalajara, en Ciudad Universitaria terminaron goleando a Chivas 3-0 con una gran actuación de prácticamente todos sus jugadores.

