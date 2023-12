Tigres goleó a Puebla, Gignac marcó doblete y los felinos afilan sus garras para enfrentar a Pumas

El actual monarca del fútbol mexicano, Tigres, quiere reafirmar su corona y firmar su bicampeonato. Así lo demostró en su partido de cuartos de final contra Puebla, mismo que ganó de forma contundente con un 3-0.

El equipo del uruguayo Robert Dante Siboldi cumplió con el pronóstico en “El Volcán”, venció a Puebla y obtuvo su boleto para las semifinales del Apertura 2023 de la Liga MX, donde se verá las caras con otro club felino: los Pumas de la UNAM.

El club regiomontano borró de la cancha a su rival el domingo por la noche y los arrolló con una goleada de 3-0, luego del empate de 2-2 en Puebla, con lo que accedieron a la siguiente ronda con un 5-2 global.

Debido a su mejor posición en la tabla general, a los Tigres les bastaba con el empate en casa para clasificar, pero no se conformaron y salieron a dar espectáculo y buscar una victoria clara, la cual se construyó desde temprano en el partido, cuando abrieron el marcador al minuto 9 por la vía del penal.

André-Pierre Gignac, quien reapareció con el club universitario después de una lesión, fue el encargado de hacer efectivo el disparo desde los once pasos para instaurar el 1-0 que ponía a Puebla contra las cuerdas, ya que ahora necesitaban dos goles para superar en la serie a su oponente, mismos que nunca llegaron.

🙌⚽ ¡André-Pierre Gignac abre el marcador para @TigresOficial!



🔴 EN VIVO por TUDN



#TodoONada pic.twitter.com/BgUcFIcfB0 — TUDN USA (@TUDNUSA) December 4, 2023

Lo que sí apareció fue el doblete del delantero francés más famoso del fútbol mexicano, quien se tuvo confianza, cobró un disparo desde afuera del área grande, metió un zapatazo y anotó un golazo en el ángulo superior de la meta defendida por Jesús Iván Rodríguez, quien nada pudo hacer para evitar que el esférico se incrustara en la red.

😍⚽🔥 ¡Pero que golazo de André-Pierre Gignac, por favor!



🔴 EN VIVO por TUDN



#TodoONada pic.twitter.com/DOJB8jJepy — TUDN USA (@TUDNUSA) December 4, 2023

Así terminó la primera mitad y en la segunda continuó el baile de los de Monterrey. Poco tardó en llegar el tercer tanto, al minuto 72, que fue otro golazo, esta vez de chilena y firmado por Nico Ibáñez.

🙌⚽🔥 ¡Golazo de chilena de Nico Ibáñez!



🔴 EN VIVO por TUDN



#TodoONada pic.twitter.com/jEbl1JVPRI — TUDN USA (@TUDNUSA) December 4, 2023

Finalmente, Puebla cayó en la desesperación y en la recta final del encuentro sufrieron la expulsión del argentino Gabriel Carbajal.

Pumas goleó a Chivas en CU

En la otra llave de los cuartos de final, los Pumas hicieron lo propio en su guarida contra las Chivas de Guadalajara y firmaron una goleada de 3-0 con un autogol del “Pollo” Briseño, un penal anotado por el “Chino” Huerta y un golazo del “Toro” Fernández en los últimos minutos del partido.

Ahora ambos equipos felinos se medirán en la semifinal del fútbol mexicano, primero el miércoles 6 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México y después, el sábado 9 de diciembre en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde se decidirá quién será el primer finalista del Apertura 2023.

El otro finalista saldrá del duelo entre América y Atlético San Luis, los equipos que se citarán en la otra final del fútbol mexicano.

Siboldi, DT de Tigres, no siente presión por el bicampeonato

Al término del partido, el estratega de Tigres declaró que no siente presión por la posibilidad de ganar el bicampeonato y decidió tomar la goleada de forma mesurada, resaltando el desempeño y talento de sus jugadores.

“Con todo respeto no siento presión, siento responsabilidad, deseos, ilusión y darle otro título a la institución, hemos demostrado que el equipo es competitivo y no se cansa de ir por más, ese ADN no es fácil lograrlo y aquí hay muchos muchachos que han trabajado muchos años para lograr eso, nadie les regaló nada”, opinó.

Sigue leyendo:

· Monterrey no puede con Atlético San Luis y queda fuera de la Liguilla

· Pumas remonta a Chivas en partido de vuelta y clasifica a las semifinales del Apertura 2023

· Las Águilas del América se imponen al León y sellan su boleto a semifinales de la Liga MX