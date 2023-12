Juan Rivera responde al mensaje en el que Chiquis aseguró que se sentía amenazada

Contundente y sin miedo al que dirán, el empresario Juan Rivera decidió pronunciarse ante la ola de mensajes que lanzó su sobrina, Chiquis Rivera, en los que alertó a sus fans diciendo que teme por su seguridad a raíz del pleito mediático que tiene con su familiar por la autoría del tema ‘Porque Soy Abeja Reina’.

Recordemos que la hija de Jenny Rivera recurrió a su cuenta de X para expresar su sentir por medio de un críptico mensaje: “Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene”, declaró en sus redes.

A solo unas horas de que estas palabras se viralizaran y encendieran las alarmas entre el público, Juan Rivera reaccionó al respecto en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube.

De acuerdo con el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’, dicho mensaje no iría dirigido hacia su persona: “Yo estoy tranquilo con mi persona sobre el comentario que hizo mi sobrina porque yo sé que nunca haría algo que dañara a mi familia o a mi sangre físicamente, al contrario, pondría mi pecho por cualquiera de mis seres queridos”, aseguró el tío de la cantante.

Asimismo, invitó a Chiquis Rivera a acudir a él en caso de sentirse en peligro, pues “el negocio es el negocio y la familia es la familia”.

“Ayer me di cuenta que mi sobrina Chiquis se siente, no sé si amenazada, preocupada por su seguridad. Te pido que si tienes algún temor de seguridad, como siempre ha sucedido desde que eras una niña, sientas confianza en marcarme, mi número es el mismo (…) Estoy aquí para lo que necesites”, añadió.

Y al ser cuestionado por el conductor de ‘De Primera Mano’ sobre la posibilidad de sentirse amedrentado, Juan Rivera aseveró que esa es la menor de sus preocupaciones: “A mí no me va a pasar nada, navego el mundo solo, nunca he tenido guardaespaldas, nunca he andado armado, no tengo problemas con nadie, doy la cara, hablo de frente. Yo estoy tranquilo”, detalló.

Si bien las recientes declaraciones del famoso causaron revuelo en redes sociales, hasta el momento Chiquis Rivera se ha mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

