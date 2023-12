Karol Sevilla se enfrenta a Niurka Marcos tras ruptura con Emilio Osorio: “Me tocó ser la villana”

A solo unos días de haber confirmado su rompimiento con Emilio Osorio, Karol Sevilla se enfrenta a una nueva polémica tras salir a relucir los rumores de un supuesto romance con Mario Bautista y recibir indirectas por parte de Niurka y Romina Marcos.

Mientras Romina recurrió a sus redes para enviar un críptico mensaje sobre la responsabilidad afectiva en sus relaciones, Niurka Marcos le aconsejó a Karol que le diera prioridad a sus relaciones amorosas, de lo contrario “todos los hombres se le van a ir”.

Como resultado de esta interacción en redes sociales, Karol Sevilla no se salvó de ser el blanco de cuestionamientos en un reciente encuentro con la prensa. Allí, destapó que debido a la narrativa que se ha manejado ella es “la villana de la historia”, título que contrario a lo que se cree, no le molesta.

“El cariño está y no voy a hablar de nadie de allá, sinceramente yo tampoco estoy tan viendo las redes sociales. Al final una siempre va a ser la mala del cuento y esta vez me tocó ser la villana”, expresó la famosa.

Sin embargo, la protagonista de “Soy Luna” afirmó que prefiere mantenerse al margen de los comentarios emitidos por su ex suegra para evitar hacer la controversia más grande de lo que debería: “No voy a hablar al respecto de absolutamente nada y que siga así, como villana, está bien, me queda el personaje“.

“Uno también se cansa a veces de dar su propia versión. Al final no es como que estamos en un kinder para ‘ay, yo tengo una versión’ y yo tengo otra versión. Sinceramente yo ahora estoy enfocada en mi carrera, en mi música“, añadió.

Bajo esta misma tesitura, Karol Sevilla respondió a los rumores de romance con el cantante Mario Bautista, negando rotundamente estar enfrascada en una relación, pues prefiere enfocarse en el su carrera.

“Lo quiero mucho y nos debíamos un vino desde hace mucho tiempo, así que lo admiro demasiado y pues nada, estoy feliz de que sea una gran persona en mi vida”, finalizó contundente.

