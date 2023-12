A24 se asocia con HBO Max para exclusividad de sus futuros estrenos cinematográficos

La industria cinematográfica está experimentando transformaciones significativas, con recientes declives en la taquilla de películas de superhéroes, eventos virales como Barbienheimer y la reciente huelga de actores y escritores, indicando un periodo de cambios en Hollywood.

En este contexto de evolución, destacan productoras como A24, reconocidas por ofrecer contenido diverso y de calidad, con títulos como “The Whale”, “Everything Everywhere All At Once”, “Uncut Gems”, “The Lighthouse” y “Midsommar”, elogiados tanto por la crítica como por la audiencia.

La relevancia de A24 se amplía con su reciente acuerdo con HBO Max, que abarcará tanto sus títulos pasados como futuros. Esto significa que HBO Max tendrá la exclusividad de las nuevas películas de A24, como “The Iron Claw” con Zac Efron, respondiendo a las críticas generadas por su apariencia tras su estreno en salas de cine.

Además, producciones como “Priscilla”, dirigida por Sofia Coppola y protagonizada por Jacob Elordi y Cailee Spaeny, explorarán facetas menos conocidas de la vida de Elvis Presley. También se incluirá la comedia “Dream Scenario”, protagonizada por Nicolas Cage, ampliando así el catálogo de HBO Max.

Películas ya estrenadas, como “Everything Everywhere All At Once”, “Uncut Gems”, “The Whale” y “Past Lives”, se sumarán al catálogo de HBO Max. Esta asociación busca enriquecer la oferta de contenido galardonado en la plataforma propiedad de Warner Bros, según Royce Batlleman, vicepresidenta ejecutiva de adquisiciones de contenido.

A24 aspira a que su diversidad narrativa alcance una audiencia más amplia a través de la plataforma de streaming. Ambas compañías buscan beneficios mutuos, aprovechando la reputación de A24 en producciones cinematográficas de calidad y la presencia de HBO Max en el mercado de streaming, proporcionando a los fanáticos un acceso más fácil a contenido excepcional en sus hogares.

Barbie anuncia fecha de estreno en HBO Max

Después de una espera de medio año y múltiples especulaciones sobre la fecha de estreno en streaming de la película más taquillera del año, Barbie, finalmente se confirmó que HBO Max será la plataforma encargada de transmitir la cinta que ha generado gran expectación.

La noticia fue oficialmente comunicada a través de las redes sociales de HBO Max México y HBO Max Latinoamérica, revelando que la película de Barbie, con Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas, llegará a la plataforma en diciembre de 2023. Pero, ¿cuál es la fecha exacta?

Según la información proporcionada por HBO Max, la película de Barbie estará disponible para los suscriptores a partir del 15 de diciembre de 2023. Esto significa que durante las festividades decembrinas y la Navidad, los usuarios de HBO Max tendrán la oportunidad de disfrutar de esta película en familia durante las vacaciones.

Es importante destacar que, además del esperado estreno de Barbie, HBO Max incluyó en su catálogo de diciembre otras películas taquilleras, como Super Mario Bros y Blue Beetle. Esto ofrece a los espectadores la posibilidad de disfrutar de un maratón de estrenos durante estas fechas festivas.

Recientemente HBO Max reveló un avance de sus próximos estrenos para la temporada televisiva 2024/25, destacando brevemente Welcome to Derry, la precuela televisiva de IT, a través de un video compartido públicamente.

Aunque inicialmente se tenía previsto que la serie se estrenará para la temporada de Halloween de 2024, el líder de HBO Max ha confirmado que habrá un retraso y es probable que la serie no llegue hasta Halloween… pero de 2025.

La trama de la serie se sitúa en los años sesenta, antes de los eventos narrados en la novela de Stephen King. Además de explorar los orígenes de Pennywise, el aterrador payaso, la serie promete sumergir a los espectadores en la historia antes de los acontecimientos que conocemos.

Los roles de showrunners estarán a cargo de Jason Fuchs (“Wonder Woman”) y Brad Caleb Kane (“Black Sails”), con la producción ejecutiva a cargo de Andy Muschietti y Barbara Muschietti. El propio Muschietti, director de las dos películas de IT, se encargará de escribir el episodio piloto, proporcionando una conexión directa con las películas anteriores y manteniendo la continuidad.

