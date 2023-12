André Jardine le deja mensaje picante a Tano Ortiz sobre Jonathan Dos Santos

André Jardine, entrenador del América, ofreció declaraciones previo a la vuelta con San Luis y destacó el juego de Jonathan Dos Santos donde no entendía porque tenía tan pocos minutos.

“Fue muy importante cuando llegué aquí ver los dos partidos en Estados Unidos contra Toluca y Monterrey, coincide con Jona, lo vi en los entrenamientos y jugando. Cuando pasé a trabajar con él percibí sus virtudes, su formación que es impresionante y que te da argumentos con la pelota”, comentó.

El entrenador brasileño le dejó un mensaje a Fernando Ortiz de por qué no usaba tanto al futbolista mexicano si es uno de los mejores jugadores del equipo azulcrema.

“Lo coloqué como un volante un poco más defensivo y tal vez esto lo ayudó a llegar a su máximo potencial. De verdad me sorprende que tuviera tan pocos minutos en otros torneos, porque es de los mejores jugadores que tenemos y de la Liga MX”, agregó Jardine.

Durante esta fase regular, Dos Santos ha jugado 17 partidos como titular y acumula un total de 1,149 minutos. Con Tano Ortiz, el futbolista mexicano solo disputó 195 minutos y la mayoría de ellos viniendo desde la banca.

Jardine afirma que el América está en el inicio de un proceso triunfador

El brasileño André Jardine, entrenador de las Águilas del América del fútbol mexicano, afirmó este viernes que a pesar de la supremacía que ha mostrado su equipo a lo largo del Apertura 2023 ésta es sólo la gestación de un proceso que será triunfador.

“Estamos apenas en un inicio de un largo proceso que estoy seguro va a ser muy victorioso. Nos permitimos soñar, eso es bueno; hay que imaginar un final feliz, pero sin perder perspectiva de lo que queremos hacer. Tenemos el foco en el día siguiente y en el objetivo que es el título”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Las Águilas sólo perdieron un partido en casa de los 10 que disputaron. Como visitante acabaron invictos con cinco ganados y dos empates. Culminaron el certamen con la mejor defensiva, 14 tantos encajados; y el ataque más letal, 37 goles, en 17 juegos.

A pesar de que la serie ante San Luis está casi definida, Jardine subrayó que no van a bajar el ritmo.

“Cuando el objetivo es tan fuerte como el que nosotros tenemos, la rutina no cambia. Por eso no vamos a modificar. Buscamos nuestra mejor versión y la mejor manera de encontrarla es no bajar la intensidad”, puntualizó.

Sigue leyendo:

– “Turco” Mohamed confía en la remontada de Pumas ante Tigres: “La historia está para romperse”

– “Este es el América que quiero ver”: André Jardine eufórico tras goleada al Atlético San Luis

– América humilla al San Luis y sella prácticamente su pase a la final del Torneo Apertura de la Liga MX