“Este es el América que quiero ver”: André Jardine eufórico tras goleada al Atlético San Luis

Hay confianza plena y optimismo en las Águilas del América con André Jardine al frente tras la goleada que le propinaron al Atlético San Luis por 0-5 en las semifinales del Apertura 2023 de la Liga MX.

La estrategia ofensiva del técnico brasileño, sumado al gran nivel futbolístico y mente ganadora de sus elementos, mantiene al Club América como el principal favorito al título de campeonato.

Pero, ¿qué piensa al respecto André Jardine? Visiblemente satisfecho por la holgada victoria, el entrenador elogió a sus jugadores públicamente ante la prensa y destacó que pueden mejorar mucho más tras la goleada.

“Fue nuestra mejor actuación con un gran trabajo defensivo (…) Con pelota fuimos un equipo solidario. Este es el América que quiero ver“, resaltó.

Jardine, que por tres torneos dirigió al Atlético San Luis, también en señal de respeto aplaudió los esfuerzos potosinos en buscar competir: “Me gustó su trabajo”.

También aplaudió la labor de su tren delantero por su formidable labor ante el San Luis, especialmente Henry Martín, que no solo destaca marcando goles sino liderando a la plantilla en campo con su brazalete de capitán.

“Hablar de Henry Martín es fácil. Es un delantero mortal con una conexión con el gol muy grande. Me encanta la forma solidaria con la que juega; no busca la gloria personal, juega para el equipo y eso no es fácil de encontrar en un delantero”, afirmó André Jardine.

Henry Martín, delantero y capitán de las Águilas del América, marcó en la goleada a Atlético San Luis por la semifinal ida del Apertura 2023 de la Liga MX. Foto: Imago7.

La tarea no está hecha para el Club América: buscarán la victoria en el Estadio Azteca

Tras golear a Atlético San Luis, varios elementos azulcremas incluyendo su entrenador coincidieron en un punto: hay que celebrar con humildad el resultado y no dar por cerrada la eliminatoria.

Con cinco goles de diferencia muchos equipos darían una patada a una eliminatoria de este tipo, pero las Águilas del América no.

André Jardine declaró que en el partido de vuelta de la semifinal ante Atlético San Luis el próximo sábado 8 de diciembre saldrán a buscar la victoria.

“El juego más importante siempre es el próximo, todos merecen el máximo respeto y así lo haremos el siguiente partido. Buscamos nuestra mejor versión, seguir humildes, desarrollando a nuestro equipo como lo estamos haciendo”, puntualizó Jardine.

