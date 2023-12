Confirma Selena Gomez romance con Benny Blanco e internet ataca a la cantante

Miles de seguidores de Selena Gómez expresaron su desaprobación en distintos idiomas cuando la cantante compartió en Stories de Instagram fotos junto al famoso productor estadounidense Benny Blanco. La razón detrás de esta respuesta negativa se remonta a críticas lanzadas por Blanco hacia Gómez en 2020.

Hace cuatro años, Gómez colaboró por primera vez con Benny Blanco, Tainy y J Balvin en la canción “I Can’t Get Enough”, mientras que Blanco trabajaba simultáneamente con Justin Bieber (ex pareja de Gómez) en “Lonely”. Tras el lanzamiento del sencillo del álbum “Intentions” de Bieber, Blanco publicó en Instagram: “Justin no es como uno de esos moldes de galletas que hay como artistas pop que sacan un single y luego promocionan su línea de maquillaje”, anticipando que su colaboración con Bieber había sido lo mejor que había hecho.

Las críticas llegaron a Gómez a través de una fanpage que destaca su trabajo. Ante esto, la cantante anunció su retiro temporal de Instagram hasta tener nuevos proyectos. Afirmó defender lo que cree y compartió en sus historias de Instagram fotos que evidenciaban la seriedad de su relación con Blanco, incluyendo una imagen con un anillo y expresando que él ha sido la mejor persona con la que ha salido.

Principalmente su público mexicano, leal a Gómez por su ascendencia, cuestionó este nuevo romance, señalando que la cantante no ha aprendido las lecciones de sus relaciones anteriores. El viernes, se le vio en Nueva York junto a Taylor Swift, con semblante serio, desencadenando memes y especulaciones sobre una supuesta regañina por parte de Swift. Es crucial recordar que la base de las relaciones humanas es el respeto, y respetar las decisiones ajenas debe ser un modelo a seguir.

Selena Gomez Deslumbra con Estilo en Nueva York

Selena Gomez, además de tener un exitoso diciembre con los lanzamientos de su marca de belleza Rare Beauty y un cambio de color de cabello a tono castaño con mechones miel, marca el inicio de una nueva etapa junto al productor musical Benny Blanco. Sin embargo, más allá de estos hechos, su reciente encuentro con la también cantante Taylor Swift en las calles de Nueva York revela su destacado sentido del estilo.

En colaboración con la estilista Erin Walsh, la estética de Selena Gomez se ha vuelto más sofisticada, reflejando la madurez de una mujer que comprende la moda y las tendencias. En un look de minifalda y gabardina a juego con estampado de víbora en tonos café, Gomez ofrece inspiración para las festividades, destacando la elección de colores marrones que se prevé dominarán el final del 2023 y todo el 2024.

La cantante complementa su atuendo con unas botas de caña alta y slouchy, de diseño puntiagudo, destacando como un elemento central de su estilo. El calzado, en tendencia para la temporada otoño-invierno, se convierte en el favorito de celebridades como Jennifer Lopez y Emily Ratajkowski en Nueva York y Los Ángeles durante este diciembre de 2023.

Selena Gomez confirma la relevancia de este modelo de botas, sugiriendo a los seguidores tomar nota y brillar con este estilo antes de que termine el año. La combinación de elegancia y tendencia en su vestimenta demuestra, una vez más, que Gomez no solo es una figura musical influyente, sino también una referente de moda en constante evolución.

Sigue leyendo:

Selena Gomez revela sus placeres culposos en cuanto a comida

Selena Gomez sorprende con un nuevo look, en el que sobresale su cabellera rubia

Rare Beauty anuncia donación a Palestina e Israel

Selena Gomez desaparece de Instagram por ‘violencia y terror’ que vive el mundo