Selena Gomez desaparece de Instagram por ‘violencia y terror’ que vive el mundo

Selena Gomez regresa a las redes sociales tras varias semanas de ausencia para expresar su profunda angustia frente a la violencia y el odio que asolan al mundo. En un emotivo mensaje, la cantante hizo un llamado a detener la violencia de forma permanente, centrándose especialmente en la situación en Medio Oriente, donde el conflicto entre el grupo terrorista Hamás e Israel ha cobrado miles de vidas, incluyendo niños.

La intérprete de “Come & Get It” explicó que su retiro de las redes sociales se debió a su afectado estado de ánimo, generado por el conflicto bélico. Selena compartió su tristeza al ver el horror, el odio, la violencia y el terror desencadenados en diferentes partes del mundo. Asimismo, condenó los actos de tortura y asesinato, resaltando la gravedad de cualquier forma de odio hacia cualquier grupo.

En un llamado a la protección de todas las personas, especialmente de los niños, Selena Gomez instó a poner fin a la violencia de manera definitiva. Aunque reconoció que sus palabras o incluso el uso de un hashtag no son suficientes para cambiar el mundo, enfatizó que su voz se une a la lucha por un mundo mejor. En sus propias palabras, “Simplemente no puedo soportar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo. Pero una publicación no lo hará. Con amor, Selena”.

En otro post, Selena compartió una imagen conmovedora de su hermana menor y expresó: “Teniendo una hermana, esto me ha impactado profundamente. Haría cualquier cosa por los niños y las vidas inocentes”.

Este compromiso con cuestiones sociales no es nuevo para Selena Gomez, ya que en su documental del año 2022, la cantante se abrió sobre su diagnóstico de trastorno bipolar y su lucha contra el lupus, que la llevó a someterse a un trasplante de riñón en 2017.

Selena habla sobre la importancia de la salud mental

Selena Gomez, la cantante, actriz y fundadora de Rare Beauty, comparte un mensaje especial en una entrevista. El 10 de octubre tiene un significado particular para ella, ya que coincide con el Día Mundial de la Salud Mental. En esta fecha, Sephora se compromete a donar el 100% de las ganancias de los productos de Rare Beauty a la organización sin fines de lucro Rare Impact Fund, complementaria de la marca. Este gesto la emociona profundamente.

Selena ha sido abierta acerca de su propia experiencia con la salud mental. Su documental del 2022, “Selena Gomez: My Mind and Me”, relata cómo compartió públicamente su diagnóstico de trastorno bipolar. Desde entonces, ha continuado hablando de sus luchas con la salud mental y cómo afectan su vida diaria, incluyendo su batalla contra el lupus, que la llevó a someterse a un trasplante de riñón en 2017.

La cantante admite que no se siente bien constantemente. Encuentra consuelo en la compañía de su hermana de 10 años, Gracie Elliott, quien le brinda una perspectiva más simple y pura de la vida, haciéndola sentir mejor con su presencia.

Selena valora enormemente la capacidad de ser auténtica cuando está rodeada de amigos solidarios, como Taylor Swift. Sabe distinguir entre quienes la conocen genuinamente y aquellos que solo pretenden conocerla superficialmente.

La artista comparte valiosos consejos para quienes desean apoyar a alguien que enfrenta una lucha de salud mental. Destaca la importancia de comenzar por escuchar, enfatizando que la confianza es un pilar fundamental en la amistad. Además, advierte sobre la necesidad de elegir cuidadosamente en quién confiar, enfatizando la importancia del amor incondicional y la autenticidad en las relaciones.

