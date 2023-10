Selena Gomez invitada sorpresa en concierto de Coldplay

Los fans que asistieron al Rose Bowl para disfrutar del concierto de Coldplay en Pasadena, California, el pasado domingo 1 de octubre, recibieron una gran sorpresa, Selena Gomez acompañó a la banda británica en el escenario e interpretó su colaboración de 2021 “Let somebody go” con la ayuda en la guitarra del talentoso H.E.R. y Chris Martin en el piano.

“Gracias Coldplay hermusicofficial por una noche increíble”, escribió Selena en una publicación en su historia de Instagram que la mostraba detrás del escenario en el show. También compartió algunas. Un video mostró al vocalista de Coldplay cantando con los fans y otro a Gomez y H.E.R en el escenario cantando con Martin.

Selena Gómez realizó más apariciones públicas recientemente. Este fin de semana, fue vista cenando en el mismo restaurante con Hailey Bieber. El mes pasado, asistió a los MTV Video Music Awards 2023 y compartió el premio al Mejor Afrobeats con REMA por su colaboración “Calm down”.

Selena asistió a la Conferencia Thrive Global Music & Health y concedió una entrevista en la que habló de la posibilidad de publicar una memoria algún día. “Oh, no, no lo sé”, dijo Selena según Billboard. “No soy lo suficientemente sabia. No creo que pueda hacer eso”. Si bien unas memorias de la cantante y actriz probablemente no sean una posibilidad en el futuro cercano, Selena agregó: “¿Pero significa que algún día no estaría interesada? Tengo cosas divertidas que me gustaría decir, pero no ahora”.

Fans presentes en el concierto declaran que la cantante sonaba “Excelente”. Hace muchos años que los seguidores no la ven subirse a un escenario, una de las razones por las que esta interpretación ha sido especialmente sorprendente.

Desde su tour como solista Revival Tour (2016), en el que cantaba el álbum homónimo lanzado en 2015, Selena no salió de gira, a pesar de que en 2020 lanzó Rare.

Sin embargo, sabemos que Selena prepara el inminente estreno de su próximo proyecto; un cuarto álbum de estudio en solitario después de Stars Dance, Revival y Rare, que verá la luz antes de lo que pensamos y que, bajo todo pronóstico, vendrá acompañado de una gira.

La cantante estrenó recientemente su canción “Single soon”, muchas fans esperan que pronto lance música nueva, a pesar de que admitió vía Instagram que aún no ha terminado su tercer álbum.

Todos han estado pidiendo música nueva durante un tiempo. Como no he terminado con SG3, quería sacar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo que es perfecta para el final del verano, expresó Selena Gomez en redes sociales.

Messi donó jersey firmado a la fundación de Selena Gomez

El jugador del Inter Miami donó uno de sus jerseys de la Selección Argentina, autografiado, a la fundación de la actriz y cantante Selena Gómez. Messi hizo la donación por el apoyo que Selena Gómez mostró hace un par de semanas, cuando el Inter Miami se enfrentó al LAFC.

La Rare Impact Fund Benefit se ocupa de la salud mental, tanto para quitar estigmas como para ofrecer apoyo a las personas que tiene algún padecimiento o condición de este tipo. Por otra parte, se dice que Messi también asistirá a la gala de la Rare Impact Fund, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de octubre.

