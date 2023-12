Desde Italia habrían puesto una millonaria oferta sobre Sebastián Cáceres

Las Águilas del América podrían perder a una de sus figuras más preciadas de la plantilla, pero al mismo tiempo se frotan las manos por las hipotéticas ganancias. Sebastián Cáceres estaría en la mira del Torino, club italiano dispuesto a ofrecer una millonaria oferta por el uruguayo.

Sebastián Cáceres es una de las piezas más importantes de la columna vertebral del Club América. El defensor uruguayo mantiene un orden y liderazgo dentro de la cancha para el conjunto de André Jardine. Sin embargo, su salida del club es una posibilidad cada vez más apetecible.

Torino y su oferta millonaria al Club América

Según los reportes expuestos por el periodista Gianluca Vitale del portal arenanapoli.it, el Torino ha sido el único club que se ha atrevido a hacer una oferta formal por Sebastián Cáceres y poner sobre la mesa una gran suma de dinero. La información señala que el conjunto italiano le habría ofrecido al Club América una cifra que ronda los €7 millones de euros ($7.54 millones de dólares).

Offerta del @TorinoFC per Sebastián #Cáceres del @ClubAmerica. Il calciatore è stato accostato anche all'@SSCNapoli, ma sono i granata a fare sul serio: messi sul piatto 7 milioni, potrebbero bastare per prenderlo a gennaio.

🇺🇾Torino ofreció 7 millones por Cáceres @areanapoliit — Gianluca Vitale (@gVitale_AN) December 8, 2023

“(Torino) Habría presentado una oferta de 7 millones de euros para traerlo a Italia, tras haber estado vinculado a varios equipos de la Serie A, incluido el Napoli (…) El central uruguayo podría ser el nuevo refuerzo de la línea defensiva de Ivan Jurić”, explica el portal.

Sebastián Cáceres ha jugado 12 partidos en la temporada con las Águilas del América. El uruguayo es una pieza esencial en el equipo que busca obtener de una vez por todas un título dentro de la Liga MX.

La presunta oferta del Torino es un acercamiento bastante apetecible. Sebastián Cáceres tiene contrato con el conjunto azulcrema hasta diciembre de 2024. El valor estimado por el uruguayo es de €3.5 millones de euros ($3.7 millones de dólares). La propuesta del Torino duplicaría esta cifra.

La evolución de Sebastián Cáceres

El desarrollo de Sebastián Cáceres se ha producido, según sus propias impresiones, al aporte de Marcelo Bielsa. El seleccionador de Uruguay lo ha potenciado en las Eliminatorias Sudamericanas y el “Charrúa” ha transportado ese mejoramiento a su club.

“Bielsa me ha dado muchos consejos, me ha dicho que cuando me mantengo enfocado sobresalen muchas de mis características defensivas y por eso he trabajado mucho en el tema de mantener el foco”, reconoció Cáceres.

Sebastián Cáceres vs Argentina.



El primer tiempo lo jugó por el centro cuando Uruguay armaba línea de tres para salir. En el segundo se ubicó como central izquierdo.



🔘 En el primer periodo le faltó un poquito de precisión en algunos de sus pases largos, pero siempre fue pieza… pic.twitter.com/8mRgtwFlor — IÑAKI (@InakiAmerica) November 17, 2023

El defensor uruguayo ha tenido la oportunidad de jugar partidos de alto nivel en Conmebol. Su defensa ante la selección de Argentina de Lionel Messi fue uno de sus partidos más destacados. Uruguay es una de las selecciones que mejor ha arrancado el proceso clasificatorio y Sebastián Cáceres ha sido uno de sus puntos altos.

“Uno cuando va a selección trata de aprender de toda la experiencia de la que se ve rodeado, tengo compañeros de enorme calidad y experiencia, de los que absorbo un montón de cosas, esa es la intención en cada llamado”, explicó.

Sigue leyendo:

· El grosero error que le dio la “manita” al Club América

· La Liga MX ya tiene a un campeón definido, según Mhoni Vidente

· Las Águilas del América se benefician de los conocimientos de Marcelo Bielsa

· Julián Quiñones fue sancionado por su gesto obsceno en la Liga MX