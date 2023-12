Tunden en redes a Peso Pluma por “queda bien” durante su visita a Argentina

A solo unas horas de haber puesto a cantar y bailar al público argentino con su música, el cantante mexicano Peso Pluma se encuentra en polémica gracias a las polémicas frases que compartió haciendo alusión a la selección Albiceleste.

Si bien la noticia de su paso por la Arena Movistar de Buenos Aires fue todo un éxito ante los ojos de sus fanáticos y del propio cantante hubo quienes no se recibieron bien la apreciación que Hassan, verdadero nombre del intérprete, mostró ante la audiencia argentino.

“Qué chingón estar con los pinches campeones del mundo (…) Nos metieron la ver… a México en el Mundial, pero viejo, Messi es papá. Messi es Messi”, dijo el intérprete de ‘Quema’ y ‘Ella baila sola’.

Dentro de las críticas hacia el famoso no faltaron aquellas en las que se le tachó de “queda bien” y hasta las comparaciones con su compatriota Ángela Aguilar no faltaron, pues recordemos que hace algunos meses la joven expresó su orgullo de ser mitad argentina.

“Primero Yaritza ahora Peso Pluma”; “Que se quede en Argentina, nosotros tenemos a Fuerza Regida”; “De México no vas a estar hablando”; “Pues ese país les da de comer, sobre todo a él”, son algunas de las críticas que recibió el mexicano en redes sociales tras su interacción con la audiencia argentina.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que otro grupo de usuarios salieran en su defensa argumentando que lo dicho por el famoso no era ninguna mentira. Incluso, internautas que no frecuentan su música optaron por darle el beneficio de la duda.

Es así como mensajes de apoyo hacia él surgieron en la red: “Peso Pluma diciendo verdades”, “¿Y cuál es la mentira?”, “bueno ya me esta cayendo mejor peso pluma”, “La verdad duele”, “Cálmense sólo demuestra que admira a Messi, como muchos de nosotros” y “La verdadera pregunta es: ‘¿Cuándo hablo mal de México?’ Él solo dijo ‘que bien estar en el país campeón del mundo'”.

