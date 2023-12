Un implante cerebral puede ayudar a recuperar daños cognitivos: de qué se trata

Una nueva técnica que utiliza estimulación cerebral profunda adaptada a cada paciente superó las expectativas de los investigadores en el tratamiento de los deterioros cognitivos provocados por una lesión cerebral traumática de moderada a grave.

En 2001, Gina Arata estaba en su último semestre de la universidad y planeaba postularse para la facultad de derecho, cuando sufrió una lesión cerebral traumática en un accidente automovilístico. La lesión comprometió tanto su capacidad de concentración que tuvo problemas en un trabajo clasificando correo.

“No podía recordar nada”, dijo Arata, que vive en Modesto con sus padres. “Se me cayó el pie izquierdo, así que tropezaba con cosas todo el tiempo. Siempre estuve en accidentes automovilísticos. Y no tenía filtro: me cabreaba muy fácilmente”.

Sus padres se enteraron de las investigaciones que se estaban realizando en Stanford Medicine y se acercaron; Arata fue aceptado como participante. En 2018, los médicos implantaron quirúrgicamente un dispositivo en lo profundo de su cerebro y luego calibraron cuidadosamente la actividad eléctrica del dispositivo para estimular las redes que la lesión había atenuado.

Ella notó la diferencia de inmediato: cuando le pidieron que enumerara los artículos en el pasillo de frutas y verduras de una tienda de comestibles, podía recitar frutas y verduras. Luego, una investigadora apagó el dispositivo y no pudo nombrar ninguno.

“Desde el implante no he recibido multas por exceso de velocidad”, dijo Arata. “Ya no tropiezo. Puedo recordar cuánto dinero hay en mi cuenta bancaria. No podía leer, pero después del implante compré un libro, Donde cantan los cangrejos , me encantó y lo recordé. Y no tengo ese temperamento rápido”.

Avance en el tratamiento de lesiones cerebrales

Para Arata y otros cuatro, el dispositivo experimental de estimulación cerebral profunda restauró, en diferentes grados, las capacidades cognitivas que habían perdido a causa de lesiones cerebrales años antes. La nueva técnica, desarrollada por investigadores de Stanford Medicine y colaboradores de otras instituciones, es la primera que se muestra prometedora contra las deficiencias duraderas derivadas de lesiones cerebrales traumáticas de moderadas a graves.

Más de 5 millones de estadounidenses viven con los efectos duraderos de una lesión cerebral traumática de moderada a grave: dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones. Aunque muchos se recuperan lo suficiente como para vivir de forma independiente, sus deficiencias les impiden regresar a la escuela o al trabajo y reanudar su vida social.

“En general, hay muy poco tratamiento para estos pacientes”, dijo Jaimie Henderson, MD, profesora de neurocirugía y coautora principal del estudio.

Sin embargo, el hecho de que estos pacientes hubieran salido del coma y recuperado una buena cantidad de función cognitiva sugería que los sistemas cerebrales que apoyan la atención y la excitación (la capacidad de permanecer despierto, prestar atención a una conversación y concentrarse en una tarea) eran relativamente Preservado.

Comprender y apuntar al cerebro

Estos sistemas conectan el tálamo, una estación de retransmisión en lo profundo del cerebro, con puntos a lo largo de la corteza, la capa externa del cerebro, que controla las funciones cognitivas superiores.

“En estos pacientes, esas vías están en gran medida intactas, pero todo ha sido regulado a la baja”, dijo Henderson, profesora John and Jene Blume-Robert y Ruth Halperin. “Es como si las luces se hubieran atenuado y simplemente no hubiera suficiente electricidad para volver a encenderlas”.

Más de 5 millones de estadounidenses viven con los efectos duraderos de una lesión cerebral traumática de moderada a grave: dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones. Aunque muchos se recuperan lo suficiente como para vivir de forma independiente, sus deficiencias les impiden regresar a la escuela o al trabajo y reanudar su vida social.

“En general, hay muy poco tratamiento para estos pacientes”, dijo Jaimie Henderson, MD, profesora de neurocirugía y coautora principal del estudio.

Sin embargo, el hecho de que estos pacientes hubieran salido del coma y recuperado una buena cantidad de función cognitiva sugería que los sistemas cerebrales que apoyan la atención y la excitación (la capacidad de permanecer despierto, prestar atención a una conversación y concentrarse en una tarea) eran relativamente Preservado.

Comprender y apuntar al cerebro

Estos sistemas conectan el tálamo, una estación de retransmisión en lo profundo del cerebro, con puntos a lo largo de la corteza, la capa externa del cerebro, que controla las funciones cognitivas superiores.

“En estos pacientes, esas vías están en gran medida intactas, pero todo ha sido regulado a la baja”, dijo Henderson, profesora John and Jene Blume-Robert y Ruth Halperin. “Es como si las luces se hubieran atenuado y simplemente no hubiera suficiente electricidad para volver a encenderlas”.

En particular, un área del tálamo llamada núcleo lateral central actúa como un centro que regula muchos aspectos de la conciencia.

“El núcleo lateral central está optimizado para impulsar cosas de manera amplia, pero su vulnerabilidad es que si tienes una lesión multifocal, tiende a recibir un golpe mayor porque un golpe puede provenir de casi cualquier parte del cerebro”, dijo Nicholas Schiff, MD, profesor de Weill Cornell Medicine y coautor principal del estudio.

Sigue leyendo: