Carlos Vela afirma que quiere quedarse en la MLS tras perder la final ante Columbus Crew

LAFC cayó ante Columbus Crew 2-1 en la final de la MLS, pero Carlos Vela afirmó que quiere seguir en Los Ángeles y en el fútbol estadounidense ante rumores de una partida a México.

“Me encantaría seguir en la MLS, me encanta Los Ángeles“, afirmó este sábado. “Desde que llegué me he sentido como en casa, en la ciudad y en el club, todo bien, han sido muy buenos cinco años“.

Vela, quien anotó nueve goles y siete asistencias en 34 partidos, afirmó que necesita descansar para pensar en cuál será su siguiente decisión de su carrera y cuánto quiere seguir jugando.

“Un año, seguro“, dijo. “No se trata de que puedas correr o no. Todos los dolores que tienes durante el año, la semana porque ya cuesta más disfrutar jugar. Mentalmente también llega un cansancio fuerte. A veces es mejor parar a tiempo que seguir arrastrándose. Hay que parar en el momento adecuado.

“Sabemos que no sólo es decisión mía, no sólo es decisión del club. Es algo que tenemos que valorar. Hay que ver si es la mejor opción el seguir juntos y si no seguir adelante. Al final hay más equipos y alguno tendrá ganas de contar conmigo“.

Los compañeros de Carlos Velan han reconocido la importancia del futbolista mexicano dentro y fuera de la cancha por lo que esperan que pueda continuar jugando para el LAFC.

“Es la piedra angular de este equipo desde el día uno“, dijo el mediocampista Ilie Sánchez. “Es la cara de la franquicia. Es nuestro capitán y por supuesto que uno de los mejores jugadores que hay en la liga. No me imagino este equipo sin él“.

Carlos Vela tiene 188 partidos disputados, 93 goles y 54 goles en seis temporadas con el equipo de Los Ángeles.

Además en 2022 fue pieza clave en la obtención del primer título en la historia del club estadounidense.

LAFC quedó cerca del bicampeonato

LAFC ha llegado a la final en dos años consecutivos de la MLS, pero esta vez se quedó corto tras la derrota 2-1 ante el Columbus Crew de Cucho Hernández.

El colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, campeón de la MLS Cup con el Columbus Crew y MVP de la final, aseguró este sábado que este éxito individual y colectivo es una recompensa a todo el esfuerzo y el cierre a un “fantástico año”.

“Esto significa mucho porque fue una decisión un poco difícil para mí y para mi familia venir de Inglaterra a Estados Unidos”, dijo el delantero, muy emocionado, en la retransmisión de Apple TV.

