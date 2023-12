Reino Unido proporcionará barcos antiminas a Ucrania

Reino Unido proporcionará dos buques a la defensa ucraniana para ayudar a detectar las minas marinas rusas en el mar Negro y reimpulsar sus exportaciones marítimas, indicó el gobierno británico este lunes.

Estos barcos “proporcionarán a Ucrania capacidades vitales que contribuirán a salvar vidas en el mar y a abrir rutas de exportación cruciales”, afirmó el ministro británico de defensa Grant Shapps, citado en un comunicado.

Los buques Hunt Class forman parte del compromiso de los aliados occidentales para fortalecer las operaciones de Kiev en el Mar Negro.

