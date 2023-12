Trump dice que no testificará en su juicio civil por fraude el lunes en Nueva York

Donald Trump rechazó testificar el lunes en su juicio por fraude civil en Nueva York, como lo confesó en una serie de publicaciones dominicales en su plataforma Truth Social.

“He testificado con mucho éxito y de manera concluyente en el corrupto… juicio en mi contra”, escribió; además, también arremetió contra el juez Arthur Engoron y la fiscal general estatal Letitia James.

“Ya he testificado todo y no tengo nada más que decir, aparte de que esto es una interferencia electoral completa y total caza de brujas, que no hará más que mantener las empresas fuera de Nueva York”, añadió.

Así, el expresidente Donald Trump insistió que no testificará en su juicio civil, en el que él mismo y sus familiares se juegan la posible inhabilitación para hacer negocios en el futuro en el estado.

“No testificaré el lunes”, escribió el actual candidato a las primarias republicanas en un largo mensaje en su red social, Truth Social.

El expresidente de 77 años testificó en noviembre ante la Corte Suprema de Manhattan. A menudo adoptando un enfoque de campaña en los procedimientos y ha insistido en su inocencia a pesar de que Engoron determinó que era culpable del principal cargo de fraude: que Trump y sus subordinados exageraban rutinariamente el valor de sus activos en hasta 2,200 millones de dólares en acuerdos con bancos y prestamistas para enriquecerse ilegalmente, antes de que comenzara el juicio.

El juicio civil en Nueva York contra el republicano y dos de sus hijos, además de otros dos ejecutivos de la Organización Trump, por presuntamente inflar el valor de los activos durante años para obtener condiciones favorables con bancos y aseguradoras, comenzó el 2 de octubre y está previsto que se resuelva en enero.

El caso en Nueva York es solo uno de los múltiples desafíos legales del exmandatario, que sigue siendo el favorito de las encuestas para hacerse con la nominación de los republicanos para las elecciones de 2024, en las que espera competir contra el actual presidente, Joe Biden.

Trump está también acusado de tratar de revertir los resultados de los comicios de 2020, en dos casos penales, uno en Washington D.C. y otro en el estado de Georgia; de llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida; y de falsificar documentos mercantiles por los pagos a la actriz porno Stormy Daniels para ocultar un “affaire” que tuvieron en el pasado.

Por ahora, el juicio continuará el martes con el interrogatorio del perito contable de la defensa, Eli Bartov. Una vez que Bartov concluya su testimonio, se espera que el caso de la defensa de Trump concluya.

Los abogados del fiscal general de Nueva York planean presentar un breve caso de refutación, que podría concluir el martes.

Los alegatos finales del caso están programados para el 11 de enero, y una decisión por escrito sobre el caso podría llegar a finales de enero.

