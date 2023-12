El exrepresentante Adam Kinzinger advierte que, si Trump es el nominado, entonces votará por Biden

Adam Daniel Kinzinger, quien llegó a representar Illinois en la Cámara de Representantes, advierte que, si Donald Trump es el candidato nominado para competir por el Partido Republicano en las elecciones presidenciales del próximo año, entonces votará por Joe Biden para que sea reelegido en la Casa Blanca.

Durante su participación en el podcast The Takeout producido por Major Garrett, corresponsal jefe de CBS News en Washington, Kinzinger se refirió a la enorme probabilidad que existe en este momento de que Trump pueda regresar a gobernar a la nación.

“Si estuviera apostando a Las Vegas en este momento, apostaría todo mi dinero a que Donald Trump será el nominado”, indicó.

No obstante, vislumbra que los cargos federales que pesan en contra del expresidente relacionados con su presunta intervención para tratar de anular las elecciones presidenciales de 2020 podrían modificar la carrera por la presidencia.

En este sentido, contempla que el testimonio de Mark Meadows, último jefe de gabinete de Trump, contribuiría a despejar cualquier interrogante acerca de la posición asumida por el entonces presidente de la nación en su intento por mantenerse en el poder.

“Mark Meadows quien apenas cooperó con el Comité del 6 de enero, fue en realidad nuestro jugador más valioso. Lo poco que nos proporcionó es lo que estableció toda la hoja de ruta para todo el 6 de enero y toda la participación de Trump. Ahora está cooperando. Así que podría haber mucha más información que no conocemos”, señaló.

Luego de haber alejado de las filas republicanas, Adam Kinzinger se considera una persona políticamente sin hogar. (OLIVER CONTRERAS / AFP vía Getty Images)

Cabe señalar que Kinzinger fue uno de los dos republicanos que formaron parte del comité selecto de la Cámara de Representantes encargado de investigar el ataque que sufrió el Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando un grupo de personas ingresó al reciento con el objetivo de evitar la certificación en el Congreso del triunfo de Joe Biden.

Posteriormente, el expiloto de la Fuerza Aérea optó por alejarse de las filas republicanas al considerar que apoyan a un personaje “anticonstitucionalista”.

“Seguiré luchando por el Partido Republicano, pero eso no significa que votaré por él. La única razón por la que no voy a renunciar al título de republicano es que me niego a dejar que gane el bando anticonstitucionalista”, expresó.

Actualmente, Kinzinger se considera una “persona políticamente sin hogar” quien en caso de ver a Donald Trump en la boleta electoral, entonces apoyará a su adversario.

“Ni siquiera tengo que dudar. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que hace Joe Biden? No claro que no. Es un demócrata.

Soy un republicano de la vieja escuela, diría. Pero creo que es un buen hombre y considero que está centrado en la Constitución. No busca razones para violar la Constitución como lo hace Donald Trump“, concluyó.

Sigue leyendo:

* Melania Trump busca que su esposo Donald elija a Tucker Carlson como vicepresidente, revela informe

* Adam Kinzinger sostiene que la cobardía de los republicanos les impide desafiar la ira de Trump

* La exrepresentante Liz Cheney publica libro donde arremete en contra de Donald Trump y su sequito