AMLO manifiesta su “respeto” a la familia de “El Chapo” Guzmán por el fallecimiento de la madre del narcotraficante

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su “respeto” y “consideración” a la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego del fallecimiento de la madre del narcotraficante.

“Respeto a la familia, ya la señora estaba leyendo grande, y no tengo más comentario. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances. Nada humano me es ajeno y no hay que odiar y hay que poner en práctica ese principio filisófico universal del amor al prójimo y solo siendo buenos podemos ser felices”, señaló el presidente desde Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera, López Obrador dijo que en su opinión, su gobierno “ha ido avanzando en hacer frente al flagelo de la violencia”, así como a “todos los errores” cometidos por administraciones anteriores en este ámbito, “sobre todo por corrupción”.

En medios mexicanos trascendió que María Consuelo Loera, madre de “El Chapo”, perdió la vida la tarde de ayer domingo 10 de diciembre, a los 94 años, en una clínica privada del norteño estado mexicano de Sinaloa, luego de que padecía secuelas por el contagio de COVID-19 en 2021.

La mujer originaria de Badiraguato, Sinaloa, quien es también abuela de los narcotraficantes conocidos como los ‘Chapitos’, fue captada de manera pública en marzo de 2020 durante un breve encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando el mandatario acudió a la zona a supervisar la construcción de la carretera Badiraguato – Guadalupe y Calvo.

En ese visita, el 29 de marzo de 2020, pese a la pandemia de COVID-19, el gobernante mexicano se bajó de su camioneta para saludar a Loera, quien le pidió ayuda para visitar a su hijo, preso en Estados Unidos.

“Yo te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta”, le dijo el presidente a la mamá del Chapo en dicho encuentro.

El mandatario se refería a una misiva que Loera le envió, en la que le pedía apoyo para que su gobierno interviniera ante Estados Unidos con el objetivo de que ella pudiera visitar a su hijo en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos, donde está recluido desde 2019 cumpliendo una cadena perpetua.

El saludo de López Obrador a la madre de ‘El Chapo’ le valió una serie de críticas. Sin embargo, el mandatario no solo defendió el encuentro sino que además buscó apoyarla para gestionar una visa humanitaria para que ella y sus hijas pudieran ir a visitar al narcotraficante en Estados Unidos.

Con información de Efe.

Sigue leyendo:

– AMLO acusa al expresidente Fox y medios de estar como “zopilotes” en la tragedia de Acapulco: “¡Ya basta de eso!”

– AMLO confía en lograr la “hazaña de poner de pie a Acapulco” tras informar que subió a 43 los muertos por el huracán Otis

– AMLO anuncia acciones para Acapulco tras el paso del huracán Otis: “Lo vamos a poner de pie, no están solos”