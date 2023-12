Jennifer Aniston le envió un mensaje de texto a Matthew Perry el día que éste murió: “Estaba feliz, mejorando”

Tras la muerte de Matthew Perry el pasado 28 de octubre, sus ex compañeros de reparto en la serie de televisión “Friends” se tomaron un tiempo para asimilar la pérdida de su amigo. Días después publicaron en sus redes sociales emotivos mensajes, y ahora Jennifer Aniston reveló que horas antes del fallecimiento del actor ella estuvo en contacto con él, a través de mensajes de texto.

Durante una entrevista para Variety, Aniston dijo que Perry se encontraba bien cuando ella lo contactó: “Estaba feliz, saludable, mejorando. Había dejado de fumar. Estaba poniéndose en forma. Literalmente estaba enviándole mensajes de texto esa mañana. Matty era muy gracioso. No sentía dolor. No estaba luchando. Estaba feliz…Quiero que la gente sepa que estaba realmente sano y que estaba mejorando. Trabajó muy duro. Realmente enfrentó una situación difícil. Lo extraño muchísimo. Todos lo extrañamos. Vaya, nos hizo reír mucho”.

Mientras se encontraba promoviendo su libro de memorias Friends, Lovers And The Big Terrible Thing Matthew dijo en varias entrevistas que cuando comenzó a tener problemas recurrió a Jennifer, quien le ofreció su ayuda. Ahora ésta resaltó la personalidad llena de humor con la que siempre contó el actor: “El dialecto de Matthew Perry, su forma de hablar, creaba un mundo completamente diferente. En cierto modo, seguimos su ejemplo. Simplemente añadió algo a nuestra alegría”.

El mensaje que publicó Jennifer en Instagram tras el fallecimiento de Matthew (y que obtuvo más de 17 millones de likes) fue: “Esto me ha herido profundamente… Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor. Ser capaz de adentrarte realmente en este dolor te permite sentir los momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente…Porque Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la “risa” pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacer justamente eso. Nos hizo reír a todos. Y reírse mucho. En las últimas dos semanas he estado leyendo nuestros mensajes de texto. Reír y llorar y luego volver a reír. Los guardaré por siempre”.

Matthew Perry fue encontrado sin vida en su casa de Los Angeles; hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte, pero los reportes que ha dado el Servicio Médico Forense se orientan a que el actor podría haberse ahogado en la tina, o habría tenido un paro cardíaco.

