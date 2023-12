Legendario piloto mexicano, Guillermo “Memo” Rojas, anuncia su retiro del automovilismo

Guillermo “Memo” Rojas, considerado por muchos como uno de los pilotos más exitosos en toda la historia del automovilismo en México, anunció recientemente que había tomado la decisión de ponerle un punto final a su prolífica carrera profesional dentro de las pistas.

“He decidido retirarme como piloto, después de 31 años de carrera, después de múltiples éxitos en el automovilismo mundial, seis campeonato de prototipos, después de haber triunfado en Europa y en Norteamérica, he decidido parar en este deporte que tanto quiero”, dijo “Memo” Rojas en declaraciones recogidas por el portal especializado en automovilismo MotorSport.

A sus 42 años, el piloto nacido en Ciudad de México reconoció que “fue una decisión difícil” dar por cerrada una carrera en la que se ha mantenido vigente hasta este 2023 disputando esta temporada las 8 Horas de Bahréin con el equipo Alpine ELF Team, prueba correspondiente al Campeonato Mundial de Resistencia, y que terminó siendo su última presentación en las pistas.

El mexicano Guillermo “Memo” Rojas disputó la temporada 2023 con el equipo Alpine ELF Team en la que fue su última campaña como profesional dentro de las pistas. (FRED TANNEAU/AFP via Getty Images)

“No fue una decisión para nada fácil, tras muchos meses de asimilación, de pensamiento, pero ha llegado un punto en mi vida donde creo que es momento de dar paso a las nuevas generaciones de pilotos”, prosiguió el piloto que llegó a conquistar cuatro títulos en el campeonato Grand-Am en las temporadas 2008, 2010, 2011 y 2012.

“Creo que también es momento de dar un poco de regreso a nuestro amado deporte después de todo lo que me ha dado a mí. Sobre todo, es momento de poner mi energía en otras partes de mi vida que quizás he tenido en pausa durante tantos años”, agregó en su despedida como piloto profesional pero en la que dejó abierta la puerta para seguir vinculado con el deporte.

“Esto no es un adiós, es un hasta luego. Seguirá en el automovilismo involucrado de otras formas y espero darles una sorpresa pronto”, apuntó el mexicano que logró tres victorias en las 24 Horas de Daytona, superando en triunfos a Pedro Rodríguez (2) siendo el piloto mexicano con más conquistas en esa prestigiosa competencia.

View this post on Instagram A post shared by Memo Rojas (@memorojas15) Guillermo “Memo” Rojas publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram para confirmar su retiro como piloto profesional.

Una carrera llena de esfuerzos

En su despedida de las pistas, Guillermo “Memo” Rojas no dejó pasar la oportunidad para recordar los esfuerzos que tuvo que hacer a lo largo de sus más de 30 años de carrera profesional en los que, entre otros, brilló con el equipo Chip Ganassi Racing con el que logró un total de 27 victorias en las pistas estadounidenses entre 2007 y 2013.

“Han sido muchos años de máximo esfuerzo, de máximo sacrificio de los que evidentemente no me arrepiento para nada. Cada uno de esos sacrificios han valido la pena porque las satisfacciones han sido mucho mayores. Esta noticia más que anunciar mi retiro, quiero que sirva como agradecimiento a toda la gente que me ha apoyado, a mi familia y patrocinadores”, dijo “Memo” Rojas según MotorSport.

