Regis Prograis dice que Ryan García no merece la revancha con Gervonta Davis: “Tienes que pasar por mí”

Regis Prograis, campeón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó que Ryan García no merece la revancha con Gervonta Davis porque cree que primero debe fortalecerse en la división.

En declaraciones con los medios recabadas por Boxing News 24, Prograis piensa que García podría hacerlo mejor en un segundo encuentro con Davis en 140 libras, pero asegura que antes de eso debe enfrentarlo a él y alguien más.

“Creo que a él (Ryan García) le irá mejor. Si llega a 140 y pelea contra Tank, creo que lo hará mejor, pero al mismo tiempo, no mereces esa pelea. Tienes que fortalecerte”, dijo el peleador.

Ryan García quiere convertirse en campeón mundial y retó a Rolly Romero por su título. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

“Tienes que pasar por mí y por alguien más (en el peso superligero) para conseguir esa pelea (contra Gervonta) nuevamente, porque te detuvieron. Así que no puedes empezar a poner excusas ahora. Las cosas no son así”, añadió.

En la primera pelea, Gervonta Davis le impuso una a Ryan García una cláusula de rehidratación que estipulaba que ambos peleadores debían pesarse unas horas antes del enfrentamiento y ninguno podía pesar más de 146 libras. Además, el duelo se realizó en las 136 libras, peso que el californiano no daba desde el 2021.

Recientemente, García ha declarado que la cláusula de rehidratación y la lesión en las costillas afectó su rendimiento en la pelea con Tank, por lo que ahora quiere conseguir la revancha, pero en igualdad de condiciones. Por ello, Regis Prograis siente que King Ry está poniendo excusas.

“Obviamente, siempre quieres una revancha cuando pierdes. Siento que bajo circunstancias diferentes, yo le puedo ganar. Todo mundo sabe lo obvio, y de lo que estamos hablando. ¿Tú podrías hacer una entrevista deshidratado? No. Imagínate eso en el boxeo. Simplemente quiero piso parejo. Si me ganas, me ganas”, declaró a la prensa en su conferencia de prensa de su pelea con Óscar Duarte.

Cabe destacar que durante el combate Gervonta Davis dominó a Ryan García y lo derribó dos veces (segundo y séptimo asalto). Después de un golpe al cuerpo de Tank, el californiano no pudo ponerse de pie y la pelea terminó por nocaut técnico en el round número siete.

Gervonta Davis noqueó en el séptimo asalto a Ryan García con un golpe al cuerpo. Foto: Al Bello/Getty Images.

Por los momentos, García espera conseguir una pelea por el título contra Rolando ‘Rolly’ Romero con la intención de convertirse en campeón mundial, mientras que Davis podría volver al cuadrilátero en una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear en el séptimo asalto a Ryan García el pasado mes de abril. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 29 victorias, 27 de ellas por la vía rápida en su carrera como profesional.

