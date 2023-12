Zac Efron recordó a Matthew Perry durante la ceremonia de entrega de su estrella en el Paseo de la Fama

Zac Efron recibió este lunes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante la ceremonia de entrega de la placa, el actor estadounidense aprovechó la ocasión para recordar a Matthew Perry, quien falleció el 28 de octubre.

Efron hizo un espacio en su discurso para agradecer al actor que le dio vida al personaje de Chandler en “Friends”. “Quiero agradecer a alguien que ya no está aquí hoy, a Matthew Perry, que fue muy amable y generoso conmigo. (…) Colaborar con él en los últimos años fue muy divertido y realmente me impulsó y motivó de muchas maneras que me llevaron a otro nivel en mi carrera”, dijo antes de revelar su estrella.

Zac Efron y Matthew Perry actuaron juntos en la película “17 Again”, que sigue la historia de Mike O’Donnell, un hombre de 37 años que se convierte en su “yo” de 17 años después de un accidente.

El actor, de 36 años de edad, describió la experiencia de recibir su estrella en el Paseo de la Fama como algo “surrealista”. “Ni en mis sueños más salvajes me imaginé esto, es una locura. (…) Me doy cuenta de lo increíblemente afortunado que he sido en los últimos 20 años de mi vida”.

Además de su familia, a la ceremonia asistieron colegas y amigos de Zac Efron como Miles Teller, con quien trabajó en The Akward Moment (2014), el director Sean Durkin y Jeremy Allen White, con quienes trabajó en la cinta The Iron Claw.

El actor recordó su papel en High School Musical

Efron no olvida su comienzo en de su carrera como actor desde que saltó a la fama por su papel de Troy Bolton en “High School Musical”. Por eso, el intérprete recordó su participación en el musical de Disney.

“Estoy eternamente agradecido.

“Todavía pienso en (High School Musica) cada día, canto las canciones en la regadera. ¡Vamos, Linces!”, dijo el actor.

“Estamos emocionados de honrar al actor Zac Efron, quien comenzó su carrera como alumno de Disney, y se ha reinventado como un protagonista interpretando una amplia variedad de grandes roles”, comentó Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood.

Adiós a los papeles de “niño bonito”

Pese a iniciar su carrera como chico Disney, Zac Efron se ha abierto a otro tipo de papeles y ha trabajado en dejar a atrás esa imagen de “niño bonito”, por la que muchos lo conocían.

En 2019, interpretó al asesino serial Ted Bundy en la película de Netflix “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”. Además, hace poco terminó la filmación de la comedia “A Family Affair”, en la que trabaja junto a Nicole Kidman y Joey King.

Efron también sorprendió por su cambio de imagen para la película sobre la vida del luchador profesional Von Erich, “The Iron Claw”.

Para el filme, en el que compartirá pantalla con Jeremy Allen White, el actor tuvo entrenar sin descanso para esculpir su físico y transformarlo en el de un luchador profesional.

Además de sus roles en películas, Efron ha dedicado su carrera a labores altruistas como activista ambiental, algo que documentó en la serie documental de Netflix “Down to Earth with Zac Efron” (2020).

