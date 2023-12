Alfredo Adame revela que fue diagnosticado con un trastorno mental

El nombre del conductor de televisión Alfredo Adame se mantiene en boca de todos recientemente debido a la revelación que hizo con respecto a su salud mental. Y es que el famoso indicó que fue diagnosticado con un trastorno que lo ha llevado a ser “víctima de su propio éxito”.

Fue durante una entrevista reciente con la periodista Matilde Obregón que el también influencer se sinceró sobre paso por el proceso que ha vivido junto a su psiquiatra. De acuerdo con el presentador, se trata del Trastorno Obsesivo Compulsivo.

“Después de seis semanas de estar yendo con ella me dijo: ‘Tu problema es que eres víctima de tu propio éxito. Todo el asunto es que la gente te critica. Tú no tienes nada’, me dijo”, contó el actor de “La doble vida de estela Carrillo”.

“Lo único que yo tengo es un TOC, trastorno obsesivo compulsivo (…) Se refleja en estarme pasando la ‘película’ situación; cuando tengo un problema, me paso la ‘película’ 24 horas, se me quema el cerebro de estarle dando vueltas y vueltas”, detalló a la comunicadora.

Dicho diagnóstico le ha permitido encontrar un tratamiento con el que ha notado cambios en su vida diaria. Este consistió en una serie de medicamentos que lo ayudaron a contrarrestar la ansiedad generada por sus pensamientos compulsivos.

“Duermo de maravilla, soy un hombre feliz y ya no me paso la película 200 veces al día. Ahora me provocan y ya no hago nada”, dijo para finalizar su relato.

