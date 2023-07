Alfredo Adame tunde a Apio Quijano de ‘La Casa de los Famosos México’: “Zángano”

Vaya revuelo causó Alfredo Adame luego de despotricar contra el participante de ‘La Casa de los Famosos México’, Apio Quijano. Y es que el conductor no se guardó nada al ser cuestionado sobre su opinión sobre él, pues hasta de “haragán” lo tachó. Pero, ¿cuál fue la razón de su enojo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante una entrevista con Shanik Berman que el polémico personaje fue cuestionado sobre su opinión ante la participación del integrante de Kabah en el reality de ‘LCDLF’, hecho que dio pie para que el mexicano lo criticara fuertemente.

De acuerdo con Adame, Apio Quijano “no aporta nada al reality show”. Sin embargo, esto no fue lo único que tuvo que decir sobre él, ya que al describirlo utilizó palabras como: “zángano y haragán”, entre otras cosas.

“Apio Quijano es un zángano, haragán, inútil que no sirve para nada y que la vida se le fue en andar en sus frivolidades y con sus estupideces en vez de prepararse, de hacer oficio y de ganarse un prestigio”, declaró el también.

Shanik Berman le echó más leña al fue al compartir que, según sus fuentes, Televisa está preparando al integrante de Kabah para otorgarle un papel protagónico en alguna de sus próximas producciones.

Al respecto, Alfredo Adame aseguró que no tiene el calibre para ser protagonista de telenovelas: “Nombre, ¿qué le van a andar dando un protagónico? Él no tiene ni el calibre. ¿El protagónico de qué?, ¿de telenovela? No tiene el calibre. Se la darán de mesero de restaurante fino, se la darán de bailarina de can can en algún espectáculo. No creo. Si se lo fueran a dar, se lo hubieran dado hace 40 años, 25 años“, sentenció el famoso.

No podemos olvidar que los roces entre Alfredo Adame y Apio Quijano iniciaron hace varios meses, cuando ambos compartieron pantalla en el reality ‘Soy Famoso, sáquenme de aquí’. En ese entonces se dijo que la convivencia no fue algo agradable para ambos.

