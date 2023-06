Hijo menor de Alfredo Adame habla de la posibilidad de que su padre le quite el apellido

Sebastián Adame, hijo menor del actor Alfredo Adame reaccionó a las declaraciones que hizo su papá sobre “quitarle el apellido” y habló de si existe la posibilidad de una reconciliación entre ellos de cara al ‘Día del Padre’.

En un reciente encuentro con la prensa, fue cuestionado sobre la posibilidad de un posible acercamiento entre él y su padre luego de las polémicas declaraciones en las que Adame calificó al joven como una persona “mentirosa, frustrada y amargada”.

El retoño del actor no dejó claro sobre la posibilidad de reconciliarse o no con su progenitor, pero abiertamente dijo que desconoce a la persona que ve ahora.

“Tuve un papá durante 18 años de mi vida, lo he dicho varias veces, lo que ahorita tiene la cara de Alfredo Adame no es la persona que conozco, no es mi papá, la persona que yo conocí durante los primeros años de mi vida”, aseguró, según la entrevista que publicó ‘La Mesa Caliente’.

Sobre si extraña tener una buena relación con Alfredo, el joven enfatizó en que su mamá, a su criterio, ha hecho una labor de padre y madre, por lo que supuestamente no le hace falta.

“Desafortunadamente me da tristeza, pero no me ha hecho falta porque tengo a una mamá que le ha hecho de los dos y que me ha apoyado muchísimo”, afirmó.

¿Le puede quitar el apellido Alfredo Adame?

El retoño menor del histrión aseguró que su papá no puede quitarle el apellido por vías legales, que tendría que hacerlo él mismo si así lo quisiera, por lo que, aunque a Alfredo Adame le desagrade, él seguirá siendo un Adame.

“Legalmente solo yo me puedo quitar el apellido, él no lo puede hacer. Al final de cuentas mi apellido es Adame Banquells, le duela, le arda, no le guste, es mi apellido, y yo voy a hacerlo mío”, sentenció Sebastián.

¿Cómo arremetió Alfredo contra Sebastián?

Hace semanas el expresentador del programa ‘Hoy’ dio una entrevista al programa ‘Chismorreo’ y no perdió la oportunidad de atacar a su hijo.

“Sebastián Banquells es un mentiroso. Es un muchacho frustrado y amargado a la que la madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentidos”, dijo Adame.

Por si fuera poco, señaló que, para él, el joven “no es su hijo” y no le importa lo que pueda suceder en su vida.

“Me importa un bledo lo que piense Sebastián Banquells. No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame. Lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete, lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino”, dijo el histrión.

