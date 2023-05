Alfredo Adame explota contra su hijo y dice que le quitará su apellido: “No lleva mi sangre”

Continúa la polémica en torno a Alfredo Adame y su supuesta participación en la próxima marcha del orgullo LGBT+ luego de que su hijo Sebastián lo tachara de “homofóbico”; y es que el conductor salió a responder de forma contundente y enviarle un fuerte mensaje al joven que dejó al público con la boca abierta.

Fue durante su participación en el programa “Chismorreo” que el presentador se defendió de las declaración del joven, asegurando que él respeta a todas las personas, pues su padre le enseñó que el “respeto al derecho ajeno es la paz”.

Asimismo, desmintió haber rechazado a Sebastián Adame luego de que este le compartiera su orientación sexual: “Además les conté lo que había pasado con este tipo Sebastián cuando me dijo que era homosexual y yo le dije ‘yo te apoyo, yo te quiero, yo te amo y al primero que te falte al respeto’ y todo el rollo”, argumentó.

Sin embargo, la cosa no acabó allí. Durante su relato también se lanzó en contra del hijo que procreó durante su relación con Mary Paz Banquells: “Sebastián Banquells es un mentiroso, es un muchacho frustrado y amargado”, dijo. “La madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentido”, sentenció.

La gota que derramó el vaso y dejó al público con la boca abierta se dio cuando Alfredo Adame negó su paternidad. “No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame (…) Lo que haga me viene valiendo un reverendo pepino”, puntualizó.

El también actor remató diciendo que le quitará el apellido Adame y que dicho trámite está como prioridad en su lista: “Sebastián Banquells no me vuelve a ver en la vida. No lo quiero ver en mi vida a ese tipo”.

Seguir leyendo:

• Alfredo Adame cuenta en Hoy Día que su éxito es la razón por la que protagoniza tantas peleas

• Alfredo Adame responde a Laura Bozzo tras llamarlo “muerto de hambre”: “Achicharrado como si tuviera 60 años de uso”

• Hijo de Alfredo Adame desaprueba participación de su papá en Marcha LGBTT+: “Estoy muy decepcionado”