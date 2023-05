Hijo de Alfredo Adame asegura que su padre está buscando que lo maten

Alfredo Adame no para en cuanto a conflictos y en esta ocasión la reportera de ‘El Gordo y La Flaca’, Tanya Charry, presentó un reportaje en el que Sebastián habló sobre el distanciamiento que han tenido.

Sebastián aseguró que no quiere que maten a su papá y que “parece que él es el que se quiere matar y por eso se está metiendo en tanta pelea para ver quién lo mata”. También mencionó que “ya no tiene nada que aportar al mundo del espectáculo” y que por lo único que es famoso ahorita es por pelearse.

El joven dice que no se habla con su padre desde hace tres años, “por las cosas que me dijo, por los comentarios homofóbicos que dijo, por el no defenderme ante la gente que estaba atacándome”.

Mientras que el actor contó que el motivo por el que se molestó con él fue porque no hizo caso a sus recomendaciones sobre dar entrevistas sobre su carrera gastronómica y no sobre su novio.

Además, dejó muy claro que no tienen nada contra la comunidad LGBTQ+, “yo nunca me he metido ni he sido grosero ni ofensivo ni le he faltado al respeto a la comunidad LGBT ni nada”, afirmó Alfredo Adame.

“Sebastián Banquells es una mala persona, alienada por la mamá y pues para mí no significa nada ni es nada y le voy a quitar el apellido”, comentó tajante el actor y sentenció que la próxima semana su abogado iniciará el trámite para quitárselo.

